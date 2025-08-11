В украинском языке есть слова, которые имеют сразу несколько значений. И некоторые из них не известны, потому что используются только в определенном ремесле или уже забыты.

Какое значение имеет слово "клямра", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Смотрите также В детстве мы ловили не "кознечиков": как по-украински назвать это прыгающее насекомое

Что такое "клямра"?

Возможно это слово слышали не все. Но оно очень важное и используется до сих пор, хотя некоторые считают его диалектизмом, как и слово "кремповаться", или узкое бытовое назначение.

Поэтому, прежде всего клямра или клямбра – это металлическая деталь, которая использовалась в различных ремеслах.

В современном украинском языке "клямра" имеет несколько значений:

Металлическая пластинка для скрепления чего-то (например, частей мебели, одежды, дверей) или для отделки.

для скрепления чего-то (например, частей мебели, одежды, дверей) или для отделки. Скоба или скрепа – то, что держит конструкцию вместе.

– то, что держит конструкцию вместе. Застежка или крючок для дверей . Может звучать и как – клямка.

. Может звучать и как – Пряжка, застежка – особенно в диалектном употреблении, как элемент одежды или ремня.

Слово "клямра" имеет вероятно немецкие корни – от Klammer, что означает "зажим", "скоба", "сжиматель". А пришло оно через посредничество польского.

Интересно, что от этого существительного, со временем, образовался глагол – "заклярмувати". Это сложное слово означает "момент фиксации", когда что-то было неопределенное, расшатанное и его – заклярмировали – утвердили или закрепили.

Есть и еще одно значение, "заклярмувати" – взять в скобки. То есть клямра – это скобка, можно встретить уточнение – квадратная скобка. Именно в таком значении оно было репрессировано "советами".

Что такое "клямра": смотрите видео

Слово "клямра" можно встретить в диалектах Западной Украины и литературе, посвященной этому краю.

За широким, бляхованим золотом чересом зі срібними клямрами стирчали пістолі… – (Степан Гжицкий, "Опришки").

(Степан Гжицкий, "Опришки"). Ті шлейки, нові, блакитні, зі срібними клямрами, притягували до себе заздрісні погляди парубоцтва (Михаил Коцюбинский).

А жители Львова, которые любят красивые кожаные пояса с интересными пряжками, знают слово как название магазина или марки.

Поэтому, слово не совсем утрачено. А кто его не знал – возьмите к использованию.