Які значення має слово "клямра", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Що таке "клямра"?

Можливо це слово чули не усі. Але воно дуже важливе і використовується і досі, хоча дехто вважає його діалектизмом, як і слово "кремпуватися", чи вузьке побутове призначення.

Тож, перш за все клямра чи клямбра – це металева деталь, яка використовувалася у різних ремеслах.

У сучасній українській мові "клямра" має кілька значень:

Металева пластинка для скріплення чогось (наприклад, частин меблів, одягу, дверей) або для оздоблення.

для скріплення чогось (наприклад, частин меблів, одягу, дверей) або для оздоблення. Скоба або скріпа – те, що тримає конструкцію разом.

– те, що тримає конструкцію разом. Застібка чи гачок для дверей . Може звучати і як – клямка.

. Може звучати і як – Пряжка, застібка – особливо в діалектному вживанні, як елемент одягу чи ременя.

Слово "клямра" має ймовірно німецьке коріння – від Klammer, що означає "зажим", "скоба", "стискач". А прийшло воно через посередництво польської.

Цікаво, що від цього іменника, з часом, утворилося дієслово – заклярмовувати. Це складне слово означає "момент фіксації", коли щось було непевне, розхитане і його – заклярмували – утвердили чи закріпили.

Є і ще одне значення, заклярмувати – взяти в дужки. Тобто клямра – це дужка, можна зустріти уточнення – квадратна дужка. Саме у такому значенні воно було репресоване "совітами".

Що таке "клямра": дивіться відео

Слово "клямра" можна зустріти у діалектах Західної України та літературі, яка присвячена цьому краю.

За широким, бляхованим золотом чересом зі срібними клямрами стирчали пістолі… – (Степан Гжицький, "Опришки").

(Степан Гжицький, "Опришки"). Ті шлейки, нові, блакитні, зі срібними клямрами, притягували до себе заздрісні погляди парубоцтва (Михайло Коцюбинський).

А мешканці Львова, які полюбляють гарні шкіряні паски з цікавими пряжками, знають слово як назву крамнички чи марки.

Тому, слово не зовсім втрачене. А хто його не знав – візьміть до використання.