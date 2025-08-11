Какое значение имеет слово "клямра", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.
Что такое "клямра"?
Возможно это слово слышали не все. Но оно очень важное и используется до сих пор, хотя некоторые считают его диалектизмом, как и слово "кремповаться", или узкое бытовое назначение.
Поэтому, прежде всего клямра или клямбра – это металлическая деталь, которая использовалась в различных ремеслах.
В современном украинском языке "клямра" имеет несколько значений:
- Металлическая пластинка для скрепления чего-то (например, частей мебели, одежды, дверей) или для отделки.
- Скоба или скрепа – то, что держит конструкцию вместе.
- Застежка или крючок для дверей. Может звучать и как – клямка.
- Пряжка, застежка – особенно в диалектном употреблении, как элемент одежды или ремня.
Слово "клямра" имеет вероятно немецкие корни – от Klammer, что означает "зажим", "скоба", "сжиматель". А пришло оно через посредничество польского.
Интересно, что от этого существительного, со временем, образовался глагол – "заклярмувати". Это сложное слово означает "момент фиксации", когда что-то было неопределенное, расшатанное и его – заклярмировали – утвердили или закрепили.
Есть и еще одно значение, "заклярмувати" – взять в скобки. То есть клямра – это скобка, можно встретить уточнение – квадратная скобка. Именно в таком значении оно было репрессировано "советами".
Что такое "клямра": смотрите видео
Слово "клямра" можно встретить в диалектах Западной Украины и литературе, посвященной этому краю.
- За широким, бляхованим золотом чересом зі срібними клямрами стирчали пістолі… – (Степан Гжицкий, "Опришки").
- Ті шлейки, нові, блакитні, зі срібними клямрами, притягували до себе заздрісні погляди парубоцтва (Михаил Коцюбинский).
А жители Львова, которые любят красивые кожаные пояса с интересными пряжками, знают слово как название магазина или марки.
Поэтому, слово не совсем утрачено. А кто его не знал – возьмите к использованию.