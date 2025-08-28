Богатый запас украинского языка знать невозможно. Но возможно ежедневно узнавать новое интересное слово из украинских словарей, значение которого вы раньше не знали.

Что означает "умличич", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса slovnyk.me.

Что такое "умлівіч"?

Язык никогда не перестанет нас удивлять, поскольку знать все слова, а их более 250 тысяч в украинском языке, невозможно.

Однако, время от времени, всплывает редко употребляемое (как 7 интересных наречий) или подзабытое слово и оно становится трендом, или просто западает в душу и ты начинаешь активно им пользоваться.

Остап Украинец – современный писатель, переводчик и исследователь языка, в одном из интервью об украинском языке, отметил, что его любимое слово – "умлівіч". А вы о нем слышали?

Оно указано в украинских словарях, и наиболее дословно приравнивается по значению к слову – мгновенно.

То есть, умлівіч – это мгновенно. Его можно встретить в произведениях многих украинских писателей, хотя, возможно, вы на него не обращали внимания: Иван Малкович, Дмитрий Павлычко, Олег Ольжич, Анатолий Днестровский, Зиновий Кныш, Дмитрий Донцов.

Активно им пользуется, в своих переводах произведений Уильяма Шекспира, Остап Тарнавский.

(1226) Це ж як сідає сонце, то земля

Росою квіти скроплює в долині;

Так само й служка смуток поділя,

їй жаль двох сонць, що з неба господині

В солоний океан спадають нині,

їх темні хвилі гасять умлівіч,

То й служка у сльозах, як в росах ніч

(William Shakespeare, "Lucrece" ("The Rape of Lucrece"), 1613).

***

Нашу справу полагодили умлівіч (Остап Тарнавський).

***

Годинника ударом лічу час,

Як ясний день пливе в погану ніч

І бачу, як фіялки розцвіт згас,

І кучері збіліли умлівіч;

Дерева горді збавлені листків,

Що балдахін були для череди;

Біліє бородата із возів

Вся зелень літа, зв'язана в снопи. (Переклад творів Шекспіра Остапа Тарнавського).

Замечательное, необычное и малоизвестное слово, которое стоит ввести в речевой оборот чаще – "Літо збігло умлівіч". Говорите на украинском красиво!