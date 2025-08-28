Багатенний запас української мови знати неможливо. Але можливо щодня дізнаватися нове цікаве слово з українських словників, значення якого ви раніше не знали.

Що означає "умлівіч", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу slovnyk.me.

Що таке "умлівіч"?

Мова ніколи не перестане нас дивувати, оскільки знати усі слова, а їх понад 250 тисяч в українській мові, неможливо.

Однак, час від часу, зринає рідковживане (як 7 цікавих прислівників) чи призабуте слово і воно стає трендом, чи просто западає у душу і ти починаєш активно ним користуватися.

Остап Українець – сучасний письменник, перекладач і дослідник мови, в одному з інтерв'ю про українську мову, зазначив, що його улюблене слово – "умлівіч". А ви про нього чули?

Воно зазначене в українських словниках, та найбільш дослівно прирівнюється за значенням до слова – миттєво.

Тобто, умлівіч – це миттєво. Його можна зустріти у творах багатьох українських письменників, хоча, можливо, ви на нього не звертали уваги: Іван Малкович, Дмитро Павличко, Олег Ольжич, Анатолій Дністровий, Зиновій Книш, Дмитро Донцов.

Активно ним користується, у своїх перекладах творів Вільяма Шекспіра, Остап Тарнавський.

(1226) Це ж як сідає сонце, то земля

Росою квіти скроплює в долині;

Так само й служка смуток поділя,

їй жаль двох сонць, що з неба господині

В солоний океан спадають нині,

їх темні хвилі гасять умлівіч,

То й служка у сльозах, як в росах ніч

(William Shakespeare, "Lucrece" ("The Rape of Lucrece"), 1613).

***

Нашу справу полагодили умлівіч (Остап Тарнавський).

***

Годинника ударом лічу час,

Як ясний день пливе в погану ніч

І бачу, як фіялки розцвіт згас,

І кучері збіліли умлівіч;

Дерева горді збавлені листків,

Що балдахін були для череди;

Біліє бородата із возів

Вся зелень літа, зв'язана в снопи. (Переклад творів Шекспіра Остапа Тарнавського).

Чудове, незвичне і маловідоме слово, яке варто ввести у мовний обіг частіше – "Літо збігло умлівіч". Говоріть українською красиво!