Никольство, здитинітися, висновувати, внівець: знаете ли вы значение этих украинских слов
- Филолог Алина Острожская предлагает подборку забытых украинских украинских слов, таких как "нікольство" (нехватка свободного времени) и "здитинітися" (вести себя как ребенок).
- Также включены слова "зазимки" (начало зимы с первыми холодами) и "внівець" (дотла, вщент), которые могут заинтересовать языковедов и любителей языка.
Украинские словари сегодня становятся прекрасным источником для самообразования и понимания – настолько богат и неповторим украинский язык.
Подборку интересных украинских слов предлагает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Алину Острожскую.
Слышали ли вы эти украинские слова?
Ряд забытых слов, которые можем встретить разве что в словарях и литературе, предлагает филолог Алина Острожская. Они кажутся странными, необычным, но – очень интересными.
Нікольство – нехватка свободного времени. Происходит от слова никогда – "мне никогда", которое мы знаем.
- "Богдан і не згадав, як то сталося, що він уже козакує. І ніхто йому про це не згадав у такому нікольстві." (Іван Ле).
А ніколитися – это не иметь свободного времени.
- "Йому завжди ніколилося. Він завжди не мав часу ні на кіно, ні на театр." (Павло Загребельний).).
Здитинітися, змалитися до дитини или дитиніти – это значит вести себя как ребенок, шалить. поэтому смело можно отказаться от калькированного выражения "впадать в детство".
Зацитькувати – это говорить цить-цить, чтобы добиться тишины или прекратить разговор.
- Лука зацитькав на школярів – гамір стих." (Степан Васильченко).
Зазимки – это начало зимы, которое сопровождается первыми холодами, заморозками. Поэтому, "зазимок" можно понимать как – заморозок.
А интересными синонимами к слову заранее, о которых вы вероятно не слышали, являются заздалегодя и загодя.
Чвалати – медленно ступать, медленно двигаться.
Плуганитися – это тоже идти медленно.
Висновувати – делать вывод. И даже, как утверждает ресурс "Горох", создавать что-то в воображении – мечтать или планировать.
- "Сни мені сняться досить рідко, з чого висновую, що я таки цільна і здорова натура". (Валерий Шевчук).
Зайвина – это избыток чего-либо в чем-либо или то, что остается. А его синонимами будут лишок и надлишок.
- "Федь іде й наспівує від зайвини почуттів". (Юрий Яновский).
Внівець – дотла, дотла, совсем.
- "Скільки тут на землі плаче юних сердець, що розбились внівець тим коханням палким і огнистим" (Максим Рильский).
Забытые слова: смотрите видео
Прекрасно, если какие-то слова уже есть в вашей ежедневной речи, и просто прекрасно – если вы узнали новые и возьмете их в свой лексический словарик.
В украинском языке немало слов, о которых мы подзабыли. И радует, что языковеды сегодня напоминают нам о них и предлагают вернуть в разговорную речь. Ранее 24 Канал писал о подборке слов от Юлии Котурбаш, которыми вы можете удивить своих друзей.
Возвращайте забытое, удивляйтесь и удивляйте языком, и – говорите на украинском!