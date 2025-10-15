Укр Рус
15 октября, 16:46
Никольство, здитинітися, висновувати, внівець: знаете ли вы значение этих украинских слов

Алеся Кух
Основні тези
  • Филолог Алина Острожская предлагает подборку забытых украинских украинских слов, таких как "нікольство" (нехватка свободного времени) и "здитинітися" (вести себя как ребенок).
  • Также включены слова "зазимки" (начало зимы с первыми холодами) и "внівець" (дотла, вщент), которые могут заинтересовать языковедов и любителей языка.

Украинские словари сегодня становятся прекрасным источником для самообразования и понимания – настолько богат и неповторим украинский язык.

Подборку интересных украинских слов предлагает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Алину Острожскую.

Слышали ли вы эти украинские слова?

Ряд забытых слов, которые можем встретить разве что в словарях и литературе, предлагает филолог Алина Острожская. Они кажутся странными, необычным, но – очень интересными.

Нікольство – нехватка свободного времени. Происходит от слова никогда – "мне никогда", которое мы знаем.

  • "Богдан і не згадав, як то сталося, що він уже козакує. І ніхто йому про це не згадав у такому нікольстві." (Іван Ле).

А ніколитися – это не иметь свободного времени.

  • "Йому завжди ніколилося. Він завжди не мав часу ні на кіно, ні на театр." (Павло Загребельний).).

Здитинітися, змалитися до дитини или дитинітиэто значит вести себя как ребенок, шалить. поэтому смело можно отказаться от калькированного выражения "впадать в детство".

Зацитькувати – это говорить цить-цить, чтобы добиться тишины или прекратить разговор.

  • Лука зацитькав на школярів – гамір стих." (Степан Васильченко).

Зазимки – это начало зимы, которое сопровождается первыми холодами, заморозками. Поэтому, "зазимок" можно понимать как – заморозок.

А интересными синонимами к слову заранее, о которых вы вероятно не слышали, являются заздалегодя и загодя.

Чвалати – медленно ступать, медленно двигаться.

Плуганитися – это тоже идти медленно.

Висновувати – делать вывод. И даже, как утверждает ресурс "Горох", создавать что-то в воображении – мечтать или планировать.

  • "Сни мені сняться досить рідко, з чого висновую, що я таки цільна і здорова натура". (Валерий Шевчук).

Зайвина – это избыток чего-либо в чем-либо или то, что остается. А его синонимами будут лишок и надлишок.

  • "Федь іде й наспівує від зайвини почуттів". (Юрий Яновский).

Внівець – дотла, дотла, совсем.

  • "Скільки тут на землі плаче юних сердець, що розбились внівець тим коханням палким і огнистим" (Максим Рильский).

Прекрасно, если какие-то слова уже есть в вашей ежедневной речи, и просто прекрасно – если вы узнали новые и возьмете их в свой лексический словарик.

В украинском языке немало слов, о которых мы подзабыли. И радует, что языковеды сегодня напоминают нам о них и предлагают вернуть в разговорную речь. Ранее 24 Канал писал о подборке слов от Юлии Котурбаш, которыми вы можете удивить своих друзей.

Возвращайте забытое, удивляйтесь и удивляйте языком, и – говорите на украинском!