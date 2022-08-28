Что положить в ланчбокс ребенку в школу

В скором времени начнется новый учебный год, а вместе с ним снова станет актуальным вопрос собрания в школу. 24 канал дает советы по наполнению ланчбокса школьников.

Что такое ланчбокс

Здесь все просто – это фонетический перевод английского слова Lunchbox, то есть ящик для ланчей. Ланч – это легкий обед, то есть перекус. Впрочем, можно заверить себя и вашего ребенка, что это – второй завтрак.

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Мода на ланчбоксы пришла к нам из США и вытеснила традиционные пакеты с "бутерами", которые остались наследием детства советских времен и турбулентных 90-х. Победное наступление ланчбоксов даже потеснило целую офисную субкультуру "судочков", хотя и не уничтожило ее полностью.

В настоящее время ланчбокс можно приобрести в любом крупном супермаркете или интернет-магазине, цены –разные, от 50 и больше (иногда, сильно больше). Среди производителей есть даже отечественные, но не удивляйтесь, что большинство из главной мануфактуры мира – Китая.

Ланчбокс может принимать любую форму, хотя в большинстве своем это прямоугольный параллелепипед. Главное требование к ланчбоксу – чтобы был из безвредных материалов (особенно – Бисфенола А, поэтому ищите отметку BPA FREE), ведь в нем будет еда, другой важный критерий – компактность и удобство: ничего не должно течь, пачкать руки или крошиться.

Чем так привлекательны ланчбоксы

Они прикольные и удобные, нравятся детям и их родителям, иногда герметичные и экологичные.

Перекус – это важно

До того как в нашу жизнь ворвались диетологи и нутрициологи, ответ на этот вопрос был бы такой – яблоко и бутерброд с колбасой или сыром (причем, бутер – обязательно сначала в газете (ужас!), а уже потом – в пакете). Именно такое "снаряжение" в школьные годы имели вы или ваши родители. Нынешние времена требуют совершенно иного подхода.

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Оказалось, что перекус должен быть полезным и сбалансированным, ведь это запас полезных веществ для вашего ребенка, который должен дать ему энергию для обучения и активностей, пока он не вернется домой. Таким образом, к вопросу следует подойти серьезно.

Чего не должно быть в ланчбоксе школьника

магазинного печенья;

магазинных конфет;

соков и газированных напитков;

кексов;

вафель;

чипсов.

Все это продукты с высоким содержанием сахара или другой неполезной "химией". Все это лишь имитирует видимость насыщения, на самом же деле через полчаса ребенок снова захочет есть. Как следствие – потребленная энергия не используется организмом, а только делает школьника возбужденным и рассеянным.

Так что же положить в ланчбокс?

Фрукты (апельсин, персик, виноград, яблоко, груша, киви, мандарин);

Овощи (помидоры-черри, огурцы (можно нарезать соломкой), морковь и т.д.);

Сэндвич, бутерброд или ролл (рулет из лаваша). Желательно, чтобы хлеб был цельнозерновым, а начинкой – овощи, творог, запеченное мясо или курица);

овощи, творог, запеченное мясо или курица); Пироги, пирожки, несладкие мафины, запеканки;

Хлебцы и сыры;

Блинчики с начинками или сырники;

Орехи или сухофрукты;

Котлеты или фрикадельки;

фруктовая или ягодная пастила без сахара (без фанатизма);

натуральные конфеты из сухофруктов и орехов (но злоупотреблять этим не надо).

Еще одним неприятным "бонусом" могут стать проблемы со здоровьем и лишним весом. Да, все это начинается с неправильных перекусов.

Если у вас есть свободное время для любимого чада – никто не запретит приготовить для ребенка что-нибудь полезное и питательное. Рецептов – полный интернет, а разные инстраблогеры только того и ждут, чтобы поделиться с вами своими наработками. Главный критерий отбора контента – критическое мышление и правильная оценка собственных сил.

Какие напитки?

Также некоторые мамочки пользуются заявленной герметичностью ланчбоксов и снаряжают их супами. Это отрицается, однако, следует учесть, как ребенок будет есть это в школе. Лучшим вариантом все же было бы то, что можно есть руками (их, конечно, прежде необходимо вымыть), не нужно разогревать и то, что не может испачкать школьника, его рюкзак, одноклассников, учителей и саму школу. Ну а борщ, приготовление которого сейчас оберегается ЮНЕСКО, всегда можно поесть дома, со сметанкой – как советует сам Евгений Клопотенко.

Простая вода. Соки (тем более – не натуральные) и компоты – это лишний сахар и углеводы, то же самое – лимонады и разные айс-ти.

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