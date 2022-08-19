Ситуация в городе

Львов далеко от линии фронта и относительно безопасный город. С первых дней российского вторжения он был не только большим логистическим хабом, но и убежищем для тысяч беженцев и переселенцев.

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Сейчас в Украине нет абсолютно безопасных мест, пока у россиян остаются ракеты и желание убивать украинцев. Львов также был под вражескими обстрелами и знает, что такое "воздушная тревога" не из новостей. Также не исчезла окончательно угроза со стороны путинского сателлита – беларуси.

Однако, каким бы лютым ни был враг, ему не сломать украинцев, а это значит, что 1 сентября украинские дети снова пойдут в школу, задачи взрослых – сделать так, чтобы их обучение было безопасным.

Львов принял большое количество беженцев – многие из них были временно размещены в учебных заведениях, в частности, почти в ста школах города. За лето городские власти подыщут для них новые места, а в школы уже 1 сентября вернутся дети. В частности, во львовских школах будут учиться более 1000 детей вынужденных переселенцев, а более 10 переселенцев будут учить сами – они нашли работу в школах города. Вообще в 304 первых классов во Львове пойдут более 8000 первоклашек.

Обучение онлайн или офлайн

Согласно распоряжению Кабмина, обучение во Львове новому учебному году начнется в очной форме.

Первый вопрос, который задают люди – что у нас во Львове будет с образовательным процессом. Мы приняли решение с 1 сентября возобновить обучение в наших школах. Это будет нормальное обучение, о котором мы давно уже забыли из-за коронавируса и войны. Очень непросто, когда дети учатся через ZOOM. Конечно, большое спасибо всем учителям и тем, кто организует этот процесс,

– так мэр Львова Андрей Садовой в ходе эфира на Facebook ответил на интересующий всех родителей вопрос.

Тем не менее, все понимают риски, поэтому школами рекомендовано сочетание очной и дистанционной формы обучения.

В учебном заведении может находиться такое количество детей и учителей, которое может, в случае необходимости, перейти в укрытие.

Предварительно запланирован следующий сочетанный формат обучения во Львове:

1 – 5 классы – очная форма обучения;

5 классы – очная форма обучения; 6 – 10 классы – очная форма обучения, но возможен 1 день в неделю дистанционно;

10 классы – очная форма обучения, но возможен 1 день в неделю дистанционно; 11 классы – возможно сочетание очной и дистанционной формы обучения в зависимости от семестра.

Решение о форме обучения в своем заведении принимает директор школы, но окончательный выбор формы обучения – за родителями.

Воздушные тревоги и укрытия

Школы должны быть оборудованы укрытиями, куда дети и учителя должны перейти при воздушной тревоге и, по возможности, продолжить учебный процесс там.

В укрытиях должно быть все необходимое. наличие санузла, места для сидения, двух выходов, лекарства, запас воды и пищи, учебные пособия и т.д.

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В школе одновременно может находиться только количество детей и учителей, которое сможет приютить укрытие.

Как показали проверка в июне 2022 года, во Львове один из самых высоких в Украине показатель школ с укрытиями или бомбоубежищами 84%. Для остальных 16% разрабатывается вариант поиска укрытия рядом, в учреждениях и организациях, которые могут обезопасить детей.

У нас есть время до сентября, поэтому и готовим наши заведения к разным сценариям. Есть заведения, в которых все хорошо уже по состоянию на сегодняшний день. А есть и такие школы, у которых нет даже собственного укрытия. Мы знаем ситуацию по каждому заведению. Ранее все эти укрытия проинспектировала специальная комиссия, в которую входили и спасатели, и педагоги, и директора школ. С тех пор прошло несколько недель. Проверяем, что за это время удалось поправить,

– Андрей Садовой взял подготовку к новому учебному году под личный контроль, о чем заявил в июле 2022 года.

Сейчас в городе продолжается подготовка к новому учебному году, городские власти за свой счет финансируют ремонты и обеспечение укрытий всем положенным.

Кроме того, педагоги и персонал проходят занятия по медицинской помощи и военному делу, на которых учатся, как действовать в случае воздушной тревоги или других чрезвычайных ситуаций.

Львов готовится к новому учебному году – смотрите видео:

Также городские власти решили, что новые школы во Львове будут строиться с учетом воздушной опасности и будут иметь надежные укрытия. Так, новый корпус лицея №80 во Львове будут строить с современным бомбоубежищем.

Кто финансирует

Оборудование укрытий и бомбоубежищ в школах Львова финансируется из бюджета города и за счет благотворителей. Администрация школ или учителя не имеют права требовать от родителей денег ни на обои, ни на гардины, ни на бомбоубежище. Это незаконно.

Городской совет направил средства из бюджета на обустройство укрытий для учебных заведений. Прошу сообщать на Горячую линию города (Телефон Горячей линии Львова – 15-80 – ред.) о случаях сбора денег в вашей школе. Если у заведения есть проблемы с обустройством или эти деньги странным образом не дошли на ваш счет – сообщайте мне об этом лично,

– мэр Львова предупредил педагогов и родителей.

Во Львове с 2020 года действует приказ "О запрете принудительного сбора средств в учебных заведениях", согласно которому работникам учебных заведений категорически запрещен незаконный сбор средств.

В июне все школы были проверены с точки зрения безопасности. Было четко определено, какие работы нужно провести до сентября. 84% школ имеют укрытие, и мы делаем все, чтобы все они были в надлежащем состоянии. На сегодня из городского бюджета на такие работы направлено 48,5 миллионов гривен,

– руководитель департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Евгений Бойко отчитался о подготовке к учебному году.

Особенности учебного процесса

Важным новшеством во Львове станут электронные журналы для учителей. Городские власти профинансировали инструмент, который позволит учителям не только вести оценки или учет посещения школы, но и прикреплять домашнее задание. Журнал имеет ресурс видеочата, где можно будет вести уроки онлайн или общаться, и родители смогут получить информацию, когда их ребенок получил оценку.

Запуск электронных дневников/журналов – это революционное изменение нашей системы образования. Это существенно улучшает коммуникацию между всеми сторонами образовательного процесса: родители – дети – учителя. Также эта система высвобождает учителей, потому что бумажная работа занимает очень много времени. Теперь это можно будет делать очень быстро онлайн. Не стоит забывать о мобильности передачи информации для учащихся и родителей. Если нам удастся внедрить электронный журнал/дневник в том варианте, как мы запланировали, то все ощутят большое преимущество такой единой онлайн-системы,

– руководитель управления образования Львова Андрей Закалюк рассказал о полезном нововведении.

Также изменится наполнение учебного процесса. Страшные реалии войны требуют украинцев реагировать на новые вызовы. В новом учебном году во львовских школах для старшеклассников прибавится практических уроков по стрельбе и оказанию медицинской помощи.

Уроки будут проводить учителя, имеющие соответствующую профессию, или работающие по совместительству, имея военное или медицинское образование.

Ракета все равно летит, как во Львов, так и в Киев. смотрите видео: