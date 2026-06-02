Как получить высокие баллы на НМТ по украинскому: репетиторка дала список тем на последний день

Последний день перед УМТ по украинскому языку многие выпускники проводят в поисках важнейших тем для повторения. Репетитор ВНО по украинскому языку Екатерина назвала темы, которые, по ее словам, могут помочь существенно повысить результат тестирования.

Подготовка к Национальному мультипредметному тесту часто сопровождается волнением и попытками охватить как можно больше материала в последний момент, одновременно преподаватели советуют не перегружать себя новыми темами, а сосредоточиться на ключевых правилах и распространенных задачах. Именно такими советами поделилась в тиктоке репетитор ВНО по украинскому языку Екатерина, которая назвала несколько тем, что, по ее мнению, стоит обязательно повторить за день до НМТ.

Какие темы могут принести дополнительные баллы

Прежде всего репетитор советует обратить внимание на сложные предложения. Речь идет о сложносочиненных, бессоюзных и сложноподчиненных конструкциях, а также разновидности сложноподчиненных предложений.

Сложные предложения. Сложносочиненное, бессоюзное, сложноподчиненное и его виды. Это минимум +25 баллов,

– отметила Екатерина.

Также среди тем для повторения – фразеологизмы, которые часто становятся коварными задачами на тесте. Репетитор советует запомнить несколько распространенных выражений и их значения.

В частности, "белыми нитками шитый" означает что-то неумело скрытое или выполненное, "в свиной голос" – не вовремя или поздно, "хоть мак сей" – очень тихо, а "петь дифирамбы" – чрезмерно восхвалять кого-то.

Правописание и ударения также стоит повторить

Особое внимание преподавательница советует уделить правописанию сложных слов, ведь именно эта тема нередко вызывает трудности у выпускников.

Среди исключений, которые стоит запомнить, она назвала слова "оранжевый", "оранжевый", "военнопленный" и "военнообязанный". Также Екатерина советует обратить внимание на иноязычные части слов, которые пишутся вместе, в частности "веб-", "смарт-", "флеш-" и подобные.

Напоследок репетиторка напомнила о важности правильных ударений. Для лучшего запоминания она предложила короткие ассоциации: "жалюзи – на ноге", "грузовик – как коровка", "замужняя – бездорожная".

Такие короткие повторения, по словам преподавателей, могут помочь систематизировать знания перед тестированием и чувствовать себя увереннее во время УМТ.