Підготовка до Національного мультипредметного тесту часто супроводжується хвилюванням і спробами охопити якомога більше матеріалу в останній момент, водночас викладачі радять не перевантажувати себе новими темами, а зосередитися на ключових правилах та найпоширеніших завданнях. Саме такими порадами поділилася у тіктоці репетиторка ЗНО з української мови Катерина, яка назвала кілька тем, що, на її думку, варто обов'язково повторити за день до НМТ.

Які теми можуть принести додаткові бали

Насамперед репетиторка радить звернути увагу на складні речення. Йдеться про складносурядні, безсполучникові та складнопідрядні конструкції, а також різновиди складнопідрядних речень.

Складні речення. Складносурядне, безсполучникове, складнопідрядне та його види. Це мінімум +25 балів,

– зазначила Катерина.

Також серед тем для повторення – фразеологізми, які часто стають підступними завданнями на тесті. Репетиторка радить запам'ятати кілька поширених висловів та їхні значення.

Зокрема, "білими нитками шитий" означає щось невміло приховане або виконане, "у свинячий голос" – невчасно чи запізно, "хоч мак сій" – дуже тихо, а "співати дифірамби" – надмірно вихваляти когось.

Правопис і наголоси також варто повторити

Окрему увагу викладачка радить приділити правопису складних слів, адже саме ця тема нерідко викликає труднощі у випускників.

Серед винятків, які варто запам'ятати, вона назвала слова "червоногарячий", "жовтогарячий", "військовополонений" та "військовозобов'язаний". Також Катерина радить звернути увагу на іншомовні частини слів, які пишуться разом, зокрема "веб-", "смарт-", "флеш-" та подібні.

Наостанок репетиторка нагадала про важливість правильних наголосів. Для кращого запам'ятовування вона запропонувала короткі асоціації: "жалюзі – на нозі", "вантажівка – як корівка", "заміжня – бездоріжня".

Такі короткі повторення, за словами викладачів, можуть допомогти систематизувати знання перед тестуванням і почуватися впевненіше під час НМТ.