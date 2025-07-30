Приходилось ли вам "кремпуватися": узнайте, что означает это слово
- Слово "кремпуватися" в украинском языке означает чувствовать себя неудобно, стесняться, проявлять внутреннюю скованность в поведении или общении.
- Слово имеет лемковское происхождение и является суржиком из польского языка, где "krępować się" означает "ограничивать себя".
В украинском языке есть немало странных слов, которые кому-то известны, а кто-то не слышал их вообще и не понимает значения.
Какое значение слова "кремоваться" и синонимы к нему объясняет языковед @slovotvirna, рассказывает 24 Канал.
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Что означает "кремпуешься"?
Некоторые слова присущи определенным регионам Украины, а для других – кажутся странными. И это не только о диалектизмах, а о словах, которые содержат украинские словари.
Слышали ли вы такое слово – кремпуватися и пользуетесь ли вы им?
Кремпуватися – это чувствовать себя неудобно, стесняться, проявлять внутреннюю скованность в поведении или общении.
Его чаще всего используют на Западе Украины, и даже можно услышать – "это что-то львовское".
А вот происхождение слова неоднозначное.
- Кто-то считает его диалектизмом, особенно распространенным в Галичине и Львовской области.
- Слово лемковского происхождения – означает – стесняться.
- Слово – суржик из польского языка. В польском языке krępować się буквально означает "ограничивать себя", "сдерживаться" – что очень близко к украинскому значению.
Что такое "кремпуватися": смотрите видео
Как бы там ни было, слово есть в словарях и используется в литературе – встречается в произведениях Лины Костенко, Юрия Винничука, а также в современных галицких текстах.
- "Извиняется [кандидат] за ... свой вид, не кремпується, выступает, наверстывает" (Лина Костенко);
- "Мартин посмотрел на Бумблякевича, как смотрят на дедушку, лишившегося ума, но было в этом взгляде и сочувствие. – В порядке... можете со мной не кремповаться" (Юрий Винничук).
Поэтому друзьям или коллегам можно сказать – "не будь таким скованным", "не стесняйся", "расслабься". А можно сказать – "не кремпуйся!"
"Да не кремпуйся, скажи, как есть!".
"Я немного кремпуюсь перед незнакомыми людьми."
А если вам не понятно и не привычное это слово, то можете использовать:
- бентежитися
- скутитися
- ніяковіти
- стушуватися
- крінж
Выбор всегда есть! Выбирайте слово на свой вкус, но учтите аудиторию, которой это скажете! Говорите разнообразно на украинском!