В украинском языке есть немало странных слов, которые кому-то известны, а кто-то не слышал их вообще и не понимает значения.

Какое значение слова "кремоваться" и синонимы к нему объясняет языковед @slovotvirna, рассказывает 24 Канал.

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Что означает "кремпуешься"?

Некоторые слова присущи определенным регионам Украины, а для других – кажутся странными. И это не только о диалектизмах, а о словах, которые содержат украинские словари.

Слышали ли вы такое слово – кремпуватися и пользуетесь ли вы им?

Кремпуватися – это чувствовать себя неудобно, стесняться, проявлять внутреннюю скованность в поведении или общении.

Его чаще всего используют на Западе Украины, и даже можно услышать – "это что-то львовское".

А вот происхождение слова неоднозначное.

Кто-то считает его диалектизмом, особенно распространенным в Галичине и Львовской области .

особенно распространенным в и . Слово лемковского происхождения – означает – стесняться.

происхождения – означает – стесняться. Слово – суржик из польского языка. В польском языке krępować się буквально означает "ограничивать себя", "сдерживаться" – что очень близко к украинскому значению.

Что такое "кремпуватися": смотрите видео

Как бы там ни было, слово есть в словарях и используется в литературе – встречается в произведениях Лины Костенко, Юрия Винничука, а также в современных галицких текстах.

"Извиняется [кандидат] за ... свой вид, не кремпується, выступает, наверстывает" (Лина Костенко);

"Мартин посмотрел на Бумблякевича, как смотрят на дедушку, лишившегося ума, но было в этом взгляде и сочувствие. – В порядке... можете со мной не кремповаться" (Юрий Винничук).

Поэтому друзьям или коллегам можно сказать – "не будь таким скованным", "не стесняйся", "расслабься". А можно сказать – "не кремпуйся!"

"Да не кремпуйся, скажи, как есть!".

"Я немного кремпуюсь перед незнакомыми людьми."

А если вам не понятно и не привычное это слово, то можете использовать:

бентежитися

скутитися

ніяковіти

стушуватися

крінж

Выбор всегда есть! Выбирайте слово на свой вкус, но учтите аудиторию, которой это скажете! Говорите разнообразно на украинском!