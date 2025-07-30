Чи доводилося вам "кремпуватися": дізнайтесь, що означає це слово
- Слово "кремпуватися" в українській мові означає почуватися незручно, соромитися, виявляти внутрішню скутість у поведінці чи спілкуванні.
- Слово має лемківське походження та є суржиком з польської мови, де "krępować się" означає "обмежувати себе".
В українській мові є чимало чудернацьких слів, які комусь відомі, а хтось не чув їх узагалі та не розуміє значення.
Яке значення слова "кремпуватися" та синоніми до нього пояснює мовознавиця @slovotvirna, розповідає 24 Канал.
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Що означає "кремпуєшся"?
Деякі слова притаманні певним регіонам України, а для інших – видаються дивними. І це не лише про діалектизми, а про слова, що містять українські словники.
Чи чули ви таке слово – кремпуватися і чи користуєтеся ним?
Кремпуватися – це почуватися незручно, соромитися, виявляти внутрішню скутість у поведінці чи спілкуванні.
Його найчастіше використовують на Заході України, та навіть можна почути – "то щось львівське".
А от походження слова неоднозначне.
- Хтось вважає його діалектизмом, особливо поширеним у Галичині та Львівщині.
- Слово лемківського походження – означає – соромитися.
- Слово – суржик з польської мови. У польській мові krępować się буквально означає "обмежувати себе", "стримуватися" – що дуже близьке до українського значення.
Що таке "кремпуватися": дивіться відео
Хай там як, слово є у словниках та використовується у літературі – зустрічається у творах Ліни Костенко, Юрія Винничука, а також у сучасних галицьких текстах.
- "Вибачається [кандидат] за ... свій вигляд, не кремпується, виступає, надолужує" (Ліна Костенко);
- "Мартин подивився на Бумблякевича, як дивляться на дідуся, який позбувся розуму, але було в цьому погляді і співчуття. – В порядку... можете зі мною не кремпуватися" (Юрій Винничук).
Тому друзям чи колегам можна сказати – "не будь таким скутим", "не соромся", "розслабся". А можна сказати – "не кремпуйся!"
"Та не кремпуйся, скажи, як є!".
"Я трохи кремпуюся перед незнайомими людьми."
А якщо вам не зрозуміле та не звичне це слово, то можете використати:
- бентежитися
- скутитися
- ніяковіти
- стушуватися
- крінж
Вибір завжди є! Обирайте слово на свій смак, але врахуйте аудиторію, якій це скажете! Говоріть різноманітно українською!