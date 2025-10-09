В украинском языке есть немало интересных слов, обозначающих явления природы. В частности, дождь имеет свои названия, в зависимости от интенсивности.

Какое явление описывают словом "мжичка"

Что такое "мжичка"?

Нынешняя осень щедрая на дожди. Кто-то их любит – за цвета, красочные теплые шарфы и наслаждается прогулкой под зонтом. А для кого-то – это время осенней грусти, мокрых ботинок и заплаканных оконных стекол.

Как бы там ни было – но дождь это привычное для нас явление природы. Более того, от его интенсивности и густоты зависит и название. Вы точно слышали о ливне, но слышали ли вы о "мжичке"?

Само слово очень поэтическое и будто уже шепчет о дожде.

Как объясняют нам словари, "мжичка" – это густой мелкий дождь, капли которого словно находятся в зависшем состоянии. Его капельки настолько мелкие, а скорость падения капель настолько мала, что они кажутся зависшими в воздухе. В сумерках "мжичка" очень похожа на туман.

А такой дождь не идет или падает, а – мжичить, то есть едва-едва капает. Кто-то считает это слово диалектизмом. поэтому не все, возможно, его слышали и знают значение. Слышали в варианте, которые приводит ресурс "Горох":

мжиця,

мжа,

мгичка,

мигичка.

Это слово часто используют в художественной литературе, оно добавляет эмоциональной окрашенности, загадочности, благозвучности текста, создает атмосферу тишины, задумчивости, осенней меланхолии.

"Сірий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою" (Михайло Коцюбинський).

"Дощ у цю хвилину майже припинився, сіялася лише мжичка, заснувавши дрібною сіткою далеку перспективу вулиці" (Юрій Смолич).

Слово имеет и другую, более знакомую форму – мряка или морось. А может и просто – моква.

Все эти слова обозначают мелкий и густой дождик от которого хочется защититься под зонтом или закутаться в плащ.

Вспомним, что у природы нет плохой погоды и находите позитив в каждом, даже дождливом, дне.