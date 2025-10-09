В українській мові є чимало цікавих слів, які позначають явища природи. Зокрема, дощ має свої назви, залежно від інтенсивності.

Яке явище описують словом "мжичка", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Вікіпедії".

Що таке "мжичка"?

Цьогорічна осінь щедра на дощі. Хтось їх полюбляє – за кольори, барвисті теплі шалики і насолоджується прогулянкою під парасолею. А для когось – це час осіннього смутку, мокрих черевиків та заплаканих шибок.

Хай там як – але дощ це звичне для нас явище природи. Ба більше, від його інтенсивності та густоти залежить і назва. Ви точно чули про зливу, але чи чули про "мжичку"?

Саме слово дуже поетичне і ніби уже шепоче про дощ.

Як пояснюють нам словники, мжичка – це густий дрібний дощ, краплини якого немов перебувають у завислому стан. Його краплинки настільки дрібні, а швидкість падіння крапель настільки мала, що вони здаються завислими у повітрі. У сутінках мжичка дуже схожа на туман.

А такий дощ не іде чи падає, а – мжичить, тобто ледь-ледь крапає. Хтось вважає це слово діалектизмом. тому не усі, можливо, його чули та знають значення. Чи чули у варіанті, які наводить ресурс "Горох":

мжиця,

мжа,

мгичка,

мигичка.

Це слово часто використовують у художній літературі, воно додає емоційної забарвленості, загадковості, милозвучності тексту, створює атмосферу тиші, задумливості, осінньої меланхолії.

"Сірий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою" (Михайло Коцюбинський).

"Дощ у цю хвилину майже припинився, сіялася лише мжичка, заснувавши дрібною сіткою далеку перспективу вулиці" (Юрій Смолич).

Слово має і іншу, більш знайому форму – мряка чи мрячка. А може і просто – моква.

Усі ці слова позначають дрібний і густий дощик від якого хочеться захиститися під парасолею чи закутатися у плащ.

Згадаймо, що у природи немає поганої погоди і знаходьте позитив у кожному, навіть дощовому, дні.