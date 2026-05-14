О ней поет весь ТикТок: что такое "припинда" и почему этот украинский тренд обожает молодежь

В последние дни украинский сегмент ТикТока буквально сходит с ума от нового зажигательного фолк-хита, под который девушки устраивают драйвовые танцы и снимают тысячи видео. Что же кроется за загадочным словом "припинда", которое внезапно вернулось из глубин народных традиций в ультрамодные гардеробы современной молодежи.

В последние недели TikTok буквально заполонили видео под песню о "припинде": украинки записывают танцы, шуточные ролики и стильные образы под фольк-композицию, которая быстро набрала популярность в сети. О значении этого слова рассказали на YouTube-канале Ukrainian Vibe.

Смотрите также Он не "уж": на украинском эта выразительная змейка имеет несколько иное название

Что означает слово "припинда"?

В видео объяснили, что припинда – это традиционная украинская женская поясная одежда.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Припинда напоминает небольшой фартук, передник или запаску, которую одевают поверх юбки или платья. Сегодня ее могут сочетать даже с современной одеждой, в частности джинсами.

В традиционной культуре припинда была не только декоративным элементом одежды, но и своеобразным оберегом. Она часто имела орнаменты и вышивку, которые символизировали защиту и благополучие.

Почему слово стало популярным в TikTok?

Новую волну популярности слову принесла песня молодой украинской артистки YAKAYA. Ее лирик-видео всего за несколько дней набрало десятки тысяч просмотров.

Настоящее имя исполнительницы – Яна Милевская. Ранее она участвовала в 12 сезоне шоу Голос страны, а теперь активно популяризирует украинские фолковые мотивы в соцсетях.

После выхода песни слово "припинда" начали активно использовать в TikTok. Пользователи не только снимают видео под трек, но и интересуются украинскими традиционными костюмами и народной культурой.

Почему припинды снова в моде?

В последние годы украинские этнические элементы одежды стали особенно популярными среди молодежи. Припинды начали использовать как стильный аксессуар для современных образов.

В YouTube и TikTok даже появилось много мастер-классов, где показывают, как сделать припинду собственноручно. Для этого используют ткань, ленты, орнаменты и декоративные элементы.

Такие аксессуары стали частью современной моды, которая сочетает традиции и новые тренды. А благодаря соцсетям все больше людей открывают для себя старинные украинские слова и элементы культуры.

Каблуки или каблуки: языковед рассказала, какое из этих слов правильное

Почему-то среди украинцев названия одежды и обуви чаще всего вызывают желание использовать русизмы вместо исконно украинских названий. Однако не всегда то, что мы считаем русизмом им является.

В современном украинском языке оба слова "каблуки" и "каблуки" являются правильными и равнозначными.

Слова "корки" и "обцасы" считаются диалектизмами, но зафиксированы в словарях и встречаются в разговорной речи.

Кроме того, "каблуки" можно встретить и в другом значении – как набойку (набойку) на этот самый каблук: "сделайте мне каблуки на каблуки".