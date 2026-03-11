Что означает "чеберяти": что это за слово из детской песни–веснянки "Зайчик"

Замечали, что именно в песнях, особенно в детских, есть немало слов, значение которых не сразу понятно. А когда выясняешь, что это, то понимаешь – как точно умеют подмечать люди.

Что означает слово "чеберяти" из детской песни, рассказываем со ссылкой на словарь "Горох".

Что означает слово "чеберяти" из детской песни?

Март радует нас весенним солнцем и теплом и невольно вспоминается, что время водить хороводы и петь веснянки. Многим знакома веселая детская песенка "Ой на горе рожь, сидит зайчик" или просто – "Зайчик", которая относится к весенним обрядовым песням. Именно в этой песне звучат строки о том, как зайчик "чеберяє". Это слово сразу привлекает внимание, ведь в повседневной речи оно почти не употребляется. Так что оно означает?

У Словаре украинского языка глагол "чеберяти" означает – быстро перебирать ножками, мелко бежать, суетливо двигаться. Именно так обычно движется зайчик – маленькими быстрыми прыжками.

В другом значении слово может означать также – быстро что-то делать, спешить.

Слово "чеберяти" относится к так называемой звукоподражательной лексике. Оно образовано от звуковой основы чиб- / чибир-, которая передает быстрое, мелкое движение или топот маленьких лапок или ножек.

Подобные слова часто возникают в народной речи и особенно распространены в детских песнях, прибаутках и сказках. В детском фольклоре такие слова имеют особую роль. Они:

передают движение и ритм ,

создают игровое настроение ,

помогают детям легко запоминать текст.

В песенке всего лишь три столбика, в котором меняется только одно слово и припев:

"Ой на горі жито / просо / гречка, сидить зайчик,

Він ніжками чеберяє.

Приспів:

Коли б такі ніжки мала,

То я б ними чеберяла,

Як той зайчик-чеберяйчик!"

Именно поэтому в песне о зайчике использовано слово ""чеберяти" – оно очень точно передает быстрое, забавное движение маленького животного. Эта веснянка так и выполняется – поется и танцуется мелкими быстрыми движениями ног.

Перепев известной веснянки: смотрите видео

Кроме того, есть еще одна детская песенка, которая так и называется "Зайчик-чеберяйчик":

"Зайчик-чеберяйчик під горбочком ліг,

В нього сіра шубка з голови до ніг.

В нього спритні ніжки й довгі вушка є,

А ще на сопілку зайчик виграє!"

В украинском языке есть немало подобных звукоподражательных слов, например:

чалапати / чапати – идти по воде (именно с этого звука пошло название птички – чапля);

шуршать – тихо шуршать;

цокать – издавать мелкий звук ударов, часто звук копыт о брусчатку.

Такие слова делают речь образной, живой и очень выразительной. Самое время вспомнить веснянки и запомнить новое слово!