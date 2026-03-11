Що означає слово "чеберяти" з дитячої пісні, розповідаємо з посиланням на словник "Горох".
Що означає слово "чеберяти" з дитячої пісні?
Березень тішить нас весняним сонцем та теплом і мимоволі згадується, що час водити хороводи та співати веснянки. Багатьом знайома весела дитяча пісенька "Ой на горі жито, сидить зайчик" чи просто – "Зайчик", яка належить до весняних обрядових пісень. Саме у цій пісні звучать рядки про те, як зайчик "чеберяє". Це слово одразу привертає увагу, адже в повсякденній мові воно майже не вживається. Тож що воно означає?
У Словнику української мови дієслово "чеберяти" означає – швидко перебирати ніжками, дрібно бігти, метушливо рухатися. Саме так зазвичай рухається зайчик – маленькими швидкими стрибками.
У іншому значенні слово може означати також – швидко щось робити, поспішати.
Слово "чеберяти" належить до так званої звуконаслідувальної лексики. Воно утворене від звукової основи чиб- / чибир-, яка передає швидкий, дрібний рух або тупотіння маленьких лапок чи ніжок.
Подібні слова часто виникають у народному мовленні та особливо поширені в дитячих піснях, примовках і казках. У дитячому фольклорі такі слова мають особливу роль. Вони:
передають рух і ритм,
створюють ігровий настрій,
допомагають дітям легко запам’ятовувати текст.
У пісеньці всього лиш три стовпчики, у якому змінюється лише одне слово і приспів:
"Ой на горі жито / просо / гречка, сидить зайчик,
Він ніжками чеберяє.
Приспів:
Коли б такі ніжки мала,
То я б ними чеберяла,
Як той зайчик-чеберяйчик!"
Саме тому в пісні про зайчика використано слово "чеберяти" – воно дуже точно передає швидкий, кумедний рух маленької тваринки. Ця веснянка так і виконується – співається та танцюється дрібними швидкими рухами ніг.
Переспів відомої веснянки: дивіться відео
Крім того, є ще одна дитяча пісенька, яка так і називається "Зайчик-чеберяйчик":
"Зайчик-чеберяйчик під горбочком ліг,
В нього сіра шубка з голови до ніг.
В нього спритні ніжки й довгі вушка є,
А ще на сопілку зайчик виграє!"
В українській мові є чимало подібних звуконаслідувальних слів, наприклад:
чалапати / чапати – іти по воді (саме з цього звуку пішла назва пташки – чапля);
шурхотіти – тихо шарудіти;
цокотіти – видавати дрібний звук ударів, часто звук копит об бруківку.
Такі слова роблять мову образною, живою і дуже виразною. Саме час пригадати веснянки і запам'ятати нове слово!