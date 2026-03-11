Що означає слово "чеберяти" з дитячої пісні, розповідаємо з посиланням на словник "Горох".

Що означає слово "чеберяти" з дитячої пісні?

Березень тішить нас весняним сонцем та теплом і мимоволі згадується, що час водити хороводи та співати веснянки. Багатьом знайома весела дитяча пісенька "Ой на горі жито, сидить зайчик" чи просто – "Зайчик", яка належить до весняних обрядових пісень. Саме у цій пісні звучать рядки про те, як зайчик "чеберяє". Це слово одразу привертає увагу, адже в повсякденній мові воно майже не вживається. Тож що воно означає?

У Словнику української мови дієслово "чеберяти" означає – швидко перебирати ніжками, дрібно бігти, метушливо рухатися. Саме так зазвичай рухається зайчик – маленькими швидкими стрибками.

У іншому значенні слово може означати також – швидко щось робити, поспішати.

Слово "чеберяти" належить до так званої звуконаслідувальної лексики. Воно утворене від звукової основи чиб- / чибир-, яка передає швидкий, дрібний рух або тупотіння маленьких лапок чи ніжок.

Подібні слова часто виникають у народному мовленні та особливо поширені в дитячих піснях, примовках і казках. У дитячому фольклорі такі слова мають особливу роль. Вони:

передають рух і ритм ,

створюють ігровий настрій ,

допомагають дітям легко запам’ятовувати текст.

У пісеньці всього лиш три стовпчики, у якому змінюється лише одне слово і приспів:

"Ой на горі жито / просо / гречка, сидить зайчик,

Він ніжками чеберяє.

Приспів:

Коли б такі ніжки мала,

То я б ними чеберяла,

Як той зайчик-чеберяйчик!"

Саме тому в пісні про зайчика використано слово "чеберяти" – воно дуже точно передає швидкий, кумедний рух маленької тваринки. Ця веснянка так і виконується – співається та танцюється дрібними швидкими рухами ніг.

Крім того, є ще одна дитяча пісенька, яка так і називається "Зайчик-чеберяйчик":

"Зайчик-чеберяйчик під горбочком ліг,

В нього сіра шубка з голови до ніг.

В нього спритні ніжки й довгі вушка є,

А ще на сопілку зайчик виграє!"

В українській мові є чимало подібних звуконаслідувальних слів, наприклад:

чалапати / чапати – іти по воді (саме з цього звуку пішла назва пташки – чапля);

шурхотіти – тихо шарудіти;

цокотіти – видавати дрібний звук ударів, часто звук копит об бруківку.

Такі слова роблять мову образною, живою і дуже виразною. Саме час пригадати веснянки і запам'ятати нове слово!