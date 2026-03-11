Что означает слово "чеберяти" из детской песни, рассказываем со ссылкой на словарь "Горох".
Что означает слово "чеберяти" из детской песни?
Март радует нас весенним солнцем и теплом и невольно вспоминается, что время водить хороводы и петь веснянки. Многим знакома веселая детская песенка "Ой на горе рожь, сидит зайчик" или просто – "Зайчик", которая относится к весенним обрядовым песням. Именно в этой песне звучат строки о том, как зайчик "чеберяє". Это слово сразу привлекает внимание, ведь в повседневной речи оно почти не употребляется. Так что оно означает?
У Словаре украинского языка глагол "чеберяти" означает – быстро перебирать ножками, мелко бежать, суетливо двигаться. Именно так обычно движется зайчик – маленькими быстрыми прыжками.
В другом значении слово может означать также – быстро что-то делать, спешить.
Слово "чеберяти" относится к так называемой звукоподражательной лексике. Оно образовано от звуковой основы чиб- / чибир-, которая передает быстрое, мелкое движение или топот маленьких лапок или ножек.
Подобные слова часто возникают в народной речи и особенно распространены в детских песнях, прибаутках и сказках. В детском фольклоре такие слова имеют особую роль. Они:
передают движение и ритм,
создают игровое настроение,
помогают детям легко запоминать текст.
В песенке всего лишь три столбика, в котором меняется только одно слово и припев:
"Ой на горі жито / просо / гречка, сидить зайчик,
Він ніжками чеберяє.
Приспів:
Коли б такі ніжки мала,
То я б ними чеберяла,
Як той зайчик-чеберяйчик!"
Именно поэтому в песне о зайчике использовано слово ""чеберяти" – оно очень точно передает быстрое, забавное движение маленького животного. Эта веснянка так и выполняется – поется и танцуется мелкими быстрыми движениями ног.
Перепев известной веснянки: смотрите видео
Кроме того, есть еще одна детская песенка, которая так и называется "Зайчик-чеберяйчик":
"Зайчик-чеберяйчик під горбочком ліг,
В нього сіра шубка з голови до ніг.
В нього спритні ніжки й довгі вушка є,
А ще на сопілку зайчик виграє!"
В украинском языке есть немало подобных звукоподражательных слов, например:
чалапати / чапати – идти по воде (именно с этого звука пошло название птички – чапля);
шуршать – тихо шуршать;
цокать – издавать мелкий звук ударов, часто звук копыт о брусчатку.
Такие слова делают речь образной, живой и очень выразительной. Самое время вспомнить веснянки и запомнить новое слово!