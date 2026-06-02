Не говорите "чубушник": на украинском это растение называют по-другому

Интересные объяснения названий растений, и как их различать и не ошибиться, можно встретить на просторах интернета. Но часто ошибку делают уже в названии, используя россиянизм, выдавая за "свое" известное название.

Есть ли в украинском языке слово "чубушник", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Уже началось цветение кустов с душистыми белыми цветками, которые растут в садах и парках. Кто-то обожает этот запах, а кто-то обходит, но не узнать его трудно. А известен он под двумя названиями – жасмин или чубушник.

Слово "жасмин" происходит из французского языка – jasmin ('jassemin), но туда оно пришло из арабского языка – jāsemîn (jāsamûn) или персидского – jāsemin. И в разных славянских языках можно встретить написание и звучание через "ж", "я" или "j" и разные ударения: на болгарском – жасмин, на белорусском – язмин, на польском – jaśmin, на чешском – jasmín, на словацком – jazmín, на сербохорватском – jȁсмин, на македонском – јасмин.

Но одного из названий в украинском языке нет, а именно – чубушник. Растение получило такое название не случайно, а из-за своего целевого назначения – из веток кустов изготавливали чубуки для трубок, после того, как из них вынимали мягкую сердцевину.

Так в русскоязычной литературе называют кусты жасмина садового из семейства гортензиевых (Philadelphus L.).

Путаница возникла из-за сходства растения с другим кустом из вечнозеленых кустарников из семейства маслиновых, которые на латыни называют Jasminum – жасмин душистый, жасмин крупноцветковый, жасмин индийский. Это растение родом из тропиков и не переносит морозов. Жасмин можно выращивать как комнатное растение, которое может цвести в любое время года, а цветы могут быть кремовые и даже – розовые. Именно из него изготавливают душистое эфирное масло, которое используют в парфюмерии и для изготовления ладана.

Обратите внимание! На просторах интернета – среди статей о садоводстве и подписях или объяснениях вы встретите слово "чубушник" и вам подробно объяснять, чем жасмин от него отличается. Однако, в словарях украинского языка такого слова нет – только "жасмин". Хотя слово "чубук", как полый стержень трубки, сквозь который курильщик втягивает табачный дым, – есть.

Жасмин и "чубушник" очень часто путают, потому что оба имеют белые душистые цветы. Однако это совершенно разные растения. Если вам сложно отличить эти два растения по цветку и листьям, то обратите внимание на плоды: у жасмина – это ягода, а у "чубушника" – семенная коробочка.

Просто запомните: кусты, которые цветут в июне, – это виды жасмина садового. В Украине распространены несколько декоративных видов: садовый жасмин широколистный, садовый жасмин мелколистный, садовый жасмин пушистый, садовый жасмин венцевый, садовый жасмин непахучий.

Жасмин, на языке цветов означает: "Ваш первый поцелуй взволновал меня". В букетах, его традиционно сочетают с пионами (не – пион на украинском), потому что время их цветения совпадает. Но будьте осторожны, потому что сильные ароматы обоих растений могут вызвать головную боль.

Чаще всего, когда мы слышим слово "жасмин", то представляем садовый куст растения, цветущего в июне. Впрочем, это красноречивое название используется для собственных названий магазинов цветов, духов, женской одежды и даже как женское имя или псевдо – Жасмин или Ясмин, Ясемин.

