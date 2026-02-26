Чумак – это не только фамилия, но и профессия: кого так называли

В украинском языке есть немало слов, обозначающих профессию, которой сейчас не существует. Впрочем, слово закрепилось в фамилии или названии населенного пункта, но значение его не все знают.

Кто такой "чумак" и какое происхождение слова, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Кто такой чумак – откуда взялось слово?

Украинский язык сохраняет в своей лексике названия древних профессий, отражающих историю хозяйственной жизни народа, ранее мы писали о профессии "пастух". Одним из таких слов является "чумак" – название, тесно связано с торговлей, странничеством и степной культурой Украины XVI – XIX веков.

Три общественные слои... больше всего послужили украинской истории. Это казаки, бандуристы и чумаки (Василий Скуратовский).

Словарь украинского языка: в 11 томах дает такое определение: чумак – в Украине XV–XIX в.: возница или торговец, который ездил волами к Черному и Азовскому морям за солью, рыбой и другими товарами для продажи.

В Большом толковом словаре современного украинского языка указано: чумак – торговец солью и другими товарами, который перевозил их волами на дальние расстояния.

Итак, словари фиксируют чумака как историческое название профессии, связанной с торговлей и перевозкой товаров.

В Этимологическом словаре украинского языка рассматривается несколько версий происхождения слова:

некоторые историки и языковеды выводили название "чумак" от татарского "чум", или "чюм", что значит "ковш", которым пили воду в дороге;

от тюркских слов c̦omak "булава, длинный посох", čomak "крепкий, крепкий;

от слова "чума", поскольку чумаки часто путешествовали по степям и могли контактировать с территориями распространения болезни. Да и их внешний вид чумака – черного от дегтя, пыли, загорелого солнцем, тоже напоминал больного.

Можно встретить и другое название чумака – соленик, но оно употребляется значительно реже.

Какое бы ни было происхождение слова, а оно стало символом профессии и культурного явления украинской степи на протяжении многих веков.

Что делали чумаки и как это закрепилось в культуре?

Чумак стал одним из символических образов украинской культуры. Его фигура часто изображается в художественных произведениях. В поэзии Тараса Шевченко неоднократно упоминаются чумаки как представители народной жизни:

"Ой у полі криниченька,

Там холодная вода,

Там чумаки поили

Свои волы из ярма..."

В романе "Черная рада" Пантелеймона Кулиша воссоздан социальный фон эпохи, где чумачество было важной частью экономической жизни.

Чумаки были украинскими торговцами и перевозчиками, которые с XV до середины XIX века осуществляли дальние путешествия валками – караванами из телег (мажа), запряженных волами. Эта профессия требовала немало времени и усилий. Их деятельность имела несколько ключевых направлений:

Перевозка товаров, чаще всего соли из Крыма, Азовского моря, Дона и рыбы из южных регионов.

Торговля. С собой чумаки везли товары из своих регионов, которые продавали оптом и в розницу в разных городах и селах.

Чумачество – было важным экономическим явлением, что обеспечивало товарооборот в степных и отдаленных местностях. Упадок чумачества наступил с появлением железных дорог в XIX веке, которые сделали перевозки более быстрыми, безопасными и дешевыми.

Для безопасного путешествия чумаки двигались большими артелями, ведь дороги были опасны из-за разбойников. Их деятельность стала культурным явлением – они распространяли не только товары, но и новости, идеи, традиции между регионами Украины и соседними странами. Кроме того, название профессии – чумак, четко очертило принадлежность к отдельной социальной группе.

В украинском языке возник и ряд других слов, которые сформировали отдельное лексико-семантическое поле, связанное с чумацтвом. Чумаки сформировали особую культуру и мировоззрение: чумацкие песни, легенды, предания, которые стали частью украинского народного творчества.

Образ чумацкого пути нашел отражение в астрономическом названии – Чумацкий (Молочный) Путь, ассоциировавшемся с дорогой, по которой ходили валки.

Чумацкая валка стала сюжетом для многих картин, ее рисовали Т. Шевченко, И. Айвазовский. С. Войцеховский, С. Васильковский А. Куинджи, П Сипняк.

Сегодня это слово сохранилось в фамилиях – Чумак, Чумаченко, Чумаковский, Чумацкий, Чумачок и другие. В названиях населенных пунктов: село Чумак в Черниговской области и село Чумаки в Днепропетровской области.

С чумачеством связан и ряд народных поговорок и примет

Як віз зламається, чумак розуму набирається.

Прийшла Покрова, сиди, чумаче, вдома.

Существует и народный танец – "Чумак". О нем вспоминала еще Леся Украинка: "Пока люди "шли казака", пока важно, по трое против [против] одного, водили "чумака", Дарки не было видно".

Сегодня это слово можно встретить, как названия нескольких предприятий и торговых марок.

Итак, чумак – в языковом плане слово стало историзмом, но сохраняет активность в художественном и публицистическом стилях как символ дороги, труда и народной выносливости. Слово "чумак" демонстрирует, как язык фиксирует социально-экономические явления прошлого и превращает их в культурные образы.