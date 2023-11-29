В Украине стартует национальный проект по обучению лидеров цифровой трансформации

В Украине запускается проект CDTO Campus. Благодаря ему государство получит квалифицированных специалистов по реализации цифровых реформ.

Также проект призван подготовить и поддержать госслужащих, работающих в области цифровой трансформации. Детальнее об этой инициативе читайте дальше.

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Стартует национальный проект по обучению лидеров цифровой трансформации

В Минцифры отмечают: цифровая трансформация – один из приоритетов государства. Правительство стремится к тому, чтобы каждая госструктура или община могли самостоятельно управлять процессами трансформации. Для этого нужны люди-лидеры с соответствующими навыками.

В министерстве также отмечают, что наше государство одно из первых в мире ввело должность CDTO. Сейчас 55 заместителей цифровой трансформации работают в министерствах, обладминистрациях и горсоветах. Они стали драйверами цифровых изменений.

Нам нужно больше эффективных менеджеров, ускоряющих цифровизацию. Поэтому запускаем CDTO Campus – место, где формируют цифровых лидеров. Мы разработали программы, которые помогут усовершенствовать знания и навыки действующим и будущим CDTO,

– рассказал вице-премьер-министр – глава Минцифры Михаил Федоров.

CDTO Campus – стратегический проект для Украины. Он позволит масштабировать цели и проекты Минцифры по всей стране и ускорит реформы, говорят в ведомстве. И добавляют, что цифровые услуги, развитие цифровой грамотности, сильная цифровая экономика, безбарьерное и безопасное цифровое пространство – это ближайшее будущее.

По состоянию на 2022 год в украинских органах власти работало 54 CDTO, но нам нужно гораздо больше лидеров, способных вести за собой в цифровую эру. Проект CDTO Campus обеспечит послов трансформации необходимыми знаниями и инструментами для модернизации украинской госслужбы через инновации и технологии,

– заявила заместитель Федорова Валерия Ионан.

Какие программы содержит проект

Образовательный проект содержит 4 типа учебных программ:

долговременные;

кратковременные;

лидерские;

custom programs (персонализированные программы).

Они построены на международном и украинском опыте. Среди лекторов – профессионалы с опытом в цифровой трансформации госсектора и лидеры мнений в области цифровизации.

В краткосрочные программы входит учебный курс об основах искусственного интеллекта. AI HOUSE – некоммерческой организации, являющейся частью экосистемы Roosh. Она призвана построить самое большое и мощное AI-комьюнити в Украине. Курс от Cisco по внедрению безопасных цифровых решений, а также курс о защите персональных данных от проекта EU4DigitalUA, финансирующего ЕС.

CDTO Campus – это катализатор для инноваций и сотрудничества путем расширения возможностей нового поколения лидеров цифровой трансформации. Он будет объединять экспертов из Украины и мира, будет способствовать обмену опытом и развитию навыков, направляя цифровую трансформацию Украины в новые вершины,

– акцентировал директор GIZ в Украине Даниэль Буше.

Как будут учиться участники

Проект предусматривает смешанную систему обучения: участники могут посещать занятия в Киеве или присоединиться дистанционно. В завершение офлайн-модуля студенты получают доступ к кратким видеолекциям и интерактивным задачам в специальном мобильном приложении CDTO Campus.

Каждый модуль – уникален, с адаптированным содержанием и акцентом на практический опыт. Преподаватели используют различные подходы от ведущих практиков, в частности, гостевые лекции и анализ реальных кейсов.

Центральным в миссии Visa Foundation по содействию инклюзивной экономике во всем мире является обеспечение того, чтобы страны и общества могли использовать мощность цифровой трансформации для улучшения благосостояния и достижения более справедливых результатов,

– уточнил президент Visa Foundation Грэм Макмиллан.

Также в рамках лидерской программы у участников будет возможность посещать специальные интенсивы в ведущих университетах мира. Это позволит им обновить профессиональные знания и открыть новые возможности для развития и инноваций.

Одной из программ CDTO Campus станет Shaping the Digital Future – двухмесячная лидерская программа по сотрудничеству со Школой публичной политики Маккорта при Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

Фонд "Восточная Европа" уже восемь лет внедряет цифровые трансформации на национальном и местном уровнях. Успешность таких проектов всегда зависит от лидерства и возможности наших партнеров. Там, где есть CDTO, обычно все движется быстро. Там, где CDTO суперпрофи, очень быстро. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы таких суперзвезд в Украине больше,

– заметил президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях.

Для кого это обучение

Учеба подойдет для новичков и опытных госслужащих цифровой трансформации, а также специалистов из частного сектора, активистов, волонтеров, общественных деятелей и IT-специалистов.

Открытость и понимание принципов, которыми руководствуются разработчики и компании, работающие с ИИ, важны для построения доверия. Проект EU4DigitalUA, финансируемый ЕС, рад приветствовать запуск CDTO Campus и поддержать его обучающим курсом о персональных данных и ИИ. Этот курс подчеркивает стремление не только использовать технологические достижения, но и делать это с особым вниманием к защите персональных данных,

– добавила техническая институциональная координатор FIIAPP проекта EU4DigitalUA Мария Гастон Бетран.

После завершения обучения выпускники смогут стать частью проектов, инициированных Минцифрой, координировать проекты с участием множественных институтов, разбираться в цифровизации, писать целевые программы, коммуникировать, презентовать, влиять, знать административные государственные процессы, разбираться в бюджетном процессе, привлекать средства от инвесторов, создавать и масштабировать команды.

Следить за новостями проекта можно на официальных страницах CDTO Campus в Facebook, Instagram, Linkedin да Twitter. А также на официальном сайте проекта.