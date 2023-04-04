Эффективность и восстановление Украины: в Дании украинцам предлагают пройти специальные курсы

Украинские переселенцы хорошо зарекомендовали себя в странах Европы. Их готовы учить, чтобы со временем они отстроили Украину и способствовали ее развитию.

Из-за нападения российских окупантов на Украину миллионы наших граждан были вынуждены уехать за границу. Многие быстро адаптируются к новым условиям и демонстрируют, что украинцы везде бывают полезными, в каком бы уголке земного шара не оказались.

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Обучение для украинцев в Дании

Впрочем, как бы трудолюбивыми и талантливыми ни были украинцы, среда, в которой они оказываются, может диктовать свои правила, и без соответствующих знаний развиваться может быть невозможно. В Европе это быстро осознали и создают целые учебные программы, которые позволят украинцам лучше понимать правила игры и навыки, которые им нужно овладеть.

Без обучения развиваться невозможно​ / Фото Pexels

Такая возможность для украинцев появилась и в Дании, где находится около 34 тысяч наших граждан. IVDK Hub при поддержке Социального фонда Евросоюза работают над образовательным проектом, который будет комплексно учить украинцев предпринимательству и повышению профессиональной квалификации. Украинские переселенцы благодаря приобретенным знаниям и навыкам могут улучшить самообеспечение, масштабировать свой бизнес и нанимать больше работников. Кроме того, создатели курсов рассчитывают, что после победы прошедшие обучение будут крайне эффективными и нужными во время восстановления Украины.

На курсах украинцы могут научиться вести предпринимательскую деятельность в Дании, развивать свое дело и искать современные технологические решения, управлять процессами. Большое внимание уделено и созданию коллабораций, партнеров, привлечению средств на международных платформах.

Обучение проходит онлайн, но в рамках курсов часто проходят встречи и специальные мероприятия. К примеру, недавно 8 украинских женщин имели возможность презентовать свои проекты перед международными инвесторами в офисе компании Google, а такой опыт просто неоценим.

Мы рады видеть, что украинцы, несмотря на все сложности пребывания в чужой стране, очень активно ищут возможности для того, чтобы стать сильнее. Большинство участников программ уже имеют временную работу в Дании, но записываются на курсы и делают домашние задания ночью, в выходные. Все участники максимально мотивированы создавать положительные изменения,

– заявили в IVDK Hub.

Проект, поддержанный крупнейшими датскими компаниями, продлится до конца июня 2023 года.