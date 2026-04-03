Когда участникам НМТ-2026 сообщат дату и место тестирования

2 апреля закончился основной период регистрации для участия в НМТ в 2026 году. Кто вовремя подал документы, может сформировать сертификат участника мультитеста или ожидает подтверждения регистрации.

Специальным сервисом регистрации на сайте Украинского центра оценивания качества образования воспользовались более 373 тысяч человек. Об этом информирует УЦОКО.

Сколько человек зарегистрировались на НМТ в 2026 году?

Более 60% тех, кто регистрировался на тестирование, создали персональный кабинет участника НМТ с помощью Дии.

347 377 человек уже получили подтверждение успешной регистрации и могут сформировать сертификат НМТ 2026 года,

– отмечают в УЦОКО.

Там также советуют абитуриентам проверять персональные кабинеты, чтобы не пропустить важного сообщения. В частности, если нужно будет доработать данные для регистрации.

Более 6 тысяч человек получили сообщение о необходимости в доработке предоставленной ими информации и/или копий документов. Устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно не позднее чем до 7 апреля,

– акцентировали в Центре.

До этого числа также можно изменить четвертый предмет на выбор, населенный пункт прохождения тестирования или язык задач НМТ. Также добавить или изменить информацию о необходимости в создании особых (специальных) условий в ТЭЦ.

Когда участники узнают дату тестирования?

Каждый участник НМТ получит приглашение для участия в основной сессии в своем персональном кабинете, отмечает Osvita.ua. Приглашение будет содержать информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.

Приглашение на основную сессию поступит участнику не позднее чем за 10 дней до начала основной сессии, которая стартует 20 мая.

Дату и место экзаменов участники НМТ узнают не позднее 10 мая,

– указано в сообщении.

Участники дополнительной сессии смогут узнать о дате и месте своего экзамена не позднее чем за 3 дня до начала дополнительной сессии, то есть до 14 июля.

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.

Как будет происходить тестирование в этом году?