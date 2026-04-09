Не только настоящее, прошедшее и будущее: в украинском языке есть еще одно время

В украинском языке есть четвертое время – давнепрошедшее. Давнепрошедшее время – это грамматическая форма, которая помогает показать последовательность событий в прошлом.

Что такое "давнепрошедшее" время и как его использовать, рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Алины Острожской.

Что такое – давнепрошедшее время?

Украинский язык имеет богатый временной арсенал, среди которого давнепрошедшее время – своеобразная "забытая жемчужина". Его еще называют предпрошедшим временем или плюсквамперфектом (от лат. plus quam perfectum – "более чем завершенный"). Хотя отдельные языковеды считают его отдельным четвертым временем рядом с настоящим, будущим и прошлым.

Эта форма не является обязательной в современной речи, однако она добавляет точности и выразительности, когда нужно показать последовательность событий в прошлом.

У него интересная схема образования: прошлая форма глагола + вспомогательное слово "быть" (в соответствующем лице и числе).

"Я читал был эту книгу, и забыл ее содержание".

"Владыка узнал был, что слепой старец совершает отправу".

"Лукаш находит свирель, что был бросил" (Леся Украинка).

Давнепрошедшее время образуется из форм прошедшего времени спрягаемого глагола и вспомогательного глагола "быть". И указывает на то, что одно действие предшествовало другому

– объяснила языковед.

И если вслушаться, то мы действительно так говорим, но о давнепрошедшем времени не слышали. Почему сейчас нас это удивляет? Потому что в советское время эту форму считали архаичной и изымали из учебников. То есть делали все, чтобы предпрошлое время считалось таким, что не соответствует литературной норме, а считали его диалектом, от которого стоит избавиться.

Когда же его правильно употреблять, есть несколько случаев:

1. Для обозначения действия, предшествовавшего другому прошедшему действию: "Я уже был написал письмо, когда пришла весть" (Иван Франко).

2. Для подчеркивания прерванного действия: "Он был начал говорить, и его перебили" (Панас Мирный).

3. В художественном стиле – для создания архаичного или торжественного звучания.

4. В разговорном сегодня крайне редко, только в диалектах или для стилизации в определенных речах.

Но помните, что это наддиалектная форма, которая присуща разговорному и художественному стилям. Для XIX – начала XX века такие формулировки были характерны и для официальных документов.

В частности, оно есть даже в Акте провозглашения независимости Украины: "Исходя из смертельной опасности, которая нависла была над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года..."

Прошедшее время – это стилистически маркированная форма, которая помогает показать последовательность и причинность событий в прошлом. В современном языке он используется редко, однако остается важным для художественной литературы, исторических текстов и для тех, кто стремится глубже почувствовать богатство украинской грамматики. Используя его, мы сохраняем аутентичность и выразительность нашего языка.

Сами времена, являются одной из сложностей для изучения украинского языка по сравнению с китайским. О том, что во многих моментах украинский является более сложным чем китайский, мы рассказывали ранее.