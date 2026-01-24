С Днем ангела Оксаны: поздравления и открытки к празднику

24 декабря свой отмечают День ангела празднуют Оксаны и Ксении. Поэтому поздравьте родных и знакомых Оксанок с их праздником.

Теплые поздравления и пожелания ко Дню ангела Оксаны предлагает 24 Канал и открытки из Pinterest для настроения.

Смотрите также Не "рябина": на украинском это дерево называется по-другому

Какими словами поздравить Оксан с Днем ангела?

Дорогая Оксана! В этот светлый День ангела пусть зимние снежинки станут для тебя символом чистоты и обновления. Пусть мороз рисует на окнах только добрые узоры, а белый снег окутывает твою душу спокойствием. Желаю, чтобы твоя небесная покровительница Ксения всегда была рядом, даря тебе тепло среди зимних холодов, свет среди темных дней и силу для новых свершений.

Открытки с Днем ангела Оксаны / Pinterest

Кто такая святая Оксана?

Имя Оксана является народной формой церковного имени Ксения. В христианской традиции почитают нескольких святых Ксению, среди них преподобная Ксения Римлянка и блаженная Ксения Петербургская. Имя Ксения происходит с греческого и означает "гостеприимная", "чужестранка". Именно память этих святых и является духовной основой празднования Дня ангела Оксаны. Даты именин зависят от церковного календаря: по новому стилю – 18 и 24 января, 7 марта, 24 мая, 13 августа, 2 сентября, по старому – 31 января, 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа, 15 сентября.

***

Дорогая Оксана, поздравляю с Днем ангела! Пусть небесная покровительница Ксения всегда бережет тебя, а зимние снежинки дарят чистоту и свет. Желаю здоровья, радости и тепла среди холодных дней.

Открытки с Днем ангела Оксаны / Pinterest

***

С Днем ангела, Оксана! Пусть зимние звезды светят тебе яснее, чем когда-либо, а каждая снежинка приносит счастье и новые возможности. Будь всегда такой же светлой и неповторимой, как твое имя.

Открытки с Днем ангела Оксаны / Pinterest

***

Оксана, сегодня твой Ангел празднует вместе с тобой. Пусть он дарит тебе мудрость в решениях, силу в испытаниях и нежность в ежедневных мелочах. Пусть жизнь будет наполнена светом и новыми победами.

Открытки с Днем ангела Оксаны / Pinterest

***

С Днем ангела, Оксана!

Пусть твое имя звучит, как мелодия, согревающая сердца друзей и близких. Пусть каждый день приносит тебе счастье, вдохновение и добрые встречи.

Открытки с Днем ангела Оксаны / Pinterest

***

Дорогая Оксана, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, поддерживает в трудные минуты и вдохновляет на добрые дела. Желаю гармонии, любви и радости в каждом дне.

Дорогие обладательницы имен Оксана и Ксения, 24 Канал искренне поздравляет вас с Днем ангела!