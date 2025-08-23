Приближается один из важнейших праздников для нашего государства – День НезалежностІ. Или все же День НезалежностИ? Где здесь ошибка?

Как сказать правильно, чтобы не ошибиться в поздравлении с "Днем Нзалежності", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Язык – ДНК нации".

Как писать о названии праздника правильно?

День Независимости Украины, который ежегодно отмечается 24 августа – важный праздник для нашей страны с 1991 года.

Для него есть правильное устоявшееся название написания – все слова в названии праздника следует писать с большой буквы. Но сомнение возникает с окончанием – незалежностІ или незалежностИ?

Правильная форма по современным нормам написания – "День НезалежностІ".

И объясняется оно следующим правилом – это родительный падеж существительного "незалежність", который принадлежит к женскому роду и имеет окончание -исть. В литературном украинском языке такие слова в родительном падеже имеют окончание -і:

незалежність → незалежності

справедливість → справедливості

радість → радості,

хоробрість → хоробрості,

гідність → гідності.

Но все чаще на открытках, стихах и в поздравлениях фигурирует буква И – незалежностИ.

Это форма исторически образовалась и существовала в украинском языке, особенно в галицком варианте, под влиянием польской и старославянской грамматики. Она сохранилась в религиозных, философских, поэтических текстах, а также в языке украинской диаспоры.

Например, в произведениях митрополита Андрея Шептицкого или в старых переводах Библии можно встретить именно такой вариант. Это окончание -ты найдете в Правописном словаре Голоскевича, напечатанном в Украине на основе Харьковского правописания.

Поэтому "незалежности" – не ошибка, а архаическая или стилизованная форма, которая может использоваться для придания тексту особого звучания, глубины, исторической преемственности.

Более того, по этому же правилу, ошибкой не будет окончание -и в существительных, которые заканчиваются на -ть или согласную:

честь – чести и честі,

кровь – крови и крові,

любов – любви и любві,

сіль – соли и солі.

А потому смело можно говорить – гідности, хоробрости, чести и незалежности.

И такой вариант можно услышать все чаще и на телевидении, и в стихах и литературе. Хотя в официальной переписке все еще пользуются окончанием -і.

Если вы сторонник официального стиля, тогда – День Незалежності України.

А если хотите создать ощущение старинного языка, духовной глубины или культурной связи с прошлым – вполне можно выбрать – День Незалежности України.

В этот день в разных городах Украины пройдут праздничные концерты, помним, что несмотря на сложные условия – это День рождения нашей Родины.

С праздником, дорогие украинцы! С Днем рождения, Украина!