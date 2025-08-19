Редакция Show 24 собрала мероприятия, которые состоятся в разных городах Украины по случаю Дня Независимости. Посещение подобных художественных мероприятий – это возможность не только хорошо провести праздничный день, но и поддержать украинскую культуру.

VIRSKY. Легендарное шоу

Где: Киев, Дворец Украина

Когда: 22.08 – 23.08, 18:00

Сколько: от 500 гривен

Ко Дню Независимости Украины состоится большой концерт Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. Зрителей ждет легендарное шоу с танцевальными композициями из разных регионов страны, уникальные костюмы и атмосферное музыкальное сопровождение.



KARNA с концертом под открытым небом

Где: Киев, "В'ЯВА"

Когда: 24 августа, 17:00

Сколько: от 350 гривен

Ивано-Франковская гуцул-метал группа KARNA приглашает отпраздновать День Независимости вместе с ними – "громко, гордо и свободно". Музыканты призывают взять с собой флаг и одеть вышиванку. Они обещают мощное звучание, где фольклорная традиция объединится с роком и металлом.



WELLBOY

Где: Киев, KURENI

Когда: 24 августа, 2025, 19:00

Сколько: от 450 гривен

Артист приглашает на большой сольный концерт с грандиозной программой, где будут звучать лучшие хиты и новые песни. В частности, зрители впервые вживую услышат песню "Аяуаска".



Артем Пивоваров

Где: Львов, территория !FESTrepublic

Когда: 24 августа, 19:00

Сколько: от 950 гривен

Певец собирает своих фанов в День Независимости Украины, чтобы вместе спеть о том, что вдохновляет и объединяет. К важнейшему празднику страны он готовит особую концертную программу с любимыми хитами и композициями из авторского проекта.



Тарас Петриненко и Татьяна Горобец

Где: Львов, Вилла Грушевского

Когда: 24 августа, 18:00

Сколько: от 490 гривен

Легенда украинской музыки Тарас Петриненко и певица Татьяна Горобец приглашают на большой праздничный концерт с участием группы "Гроно". В программе концерта – известные хиты в дуэтном исполнении: "Украина", "Господи, помилуй нас", "Песня о песне" и другие глубокие композиции.



Павел Зибров. Степан Гига. Budchuk

Где: Львов, Emily Resort. Aquatoria Summer Hall

Когда: 24 августа, 18:00

Сколько: от 800 гривен

В особый день для всей Украины на сцену выйдут артисты, кто десятилетиями исполняет песни о любви, судьбе и Родине. На вечере будут звучать самые известные хиты – "Хрещатик", "Яворина", "Золото Карпат", "Два цвета" и многие другие.



Василий Зинкевич. Моя Украина

Где: Львов, Митрополичьи сады

Когда: 24 августа, 19:00

Сколько: от 790 гривен

Легендарный музыкант Василий Зинкевич, золотой голос отечественной эстрады, приглашает на праздничный концерт. К нему присоединится рок-бэнд и яркие солисты. В программе – хиты украинской эстрады: "Червона рута", "Гуцулка Ксеня", "Два кольори" и многие другие.



Оксана Билозир. Ко Дню Независимости

Где: Одесса, Театр музкомедии

Когда: 19 августа, 18:00

Сколько: от 390 гривен

Народная артистка Украины приглашает на особый концерт, который посвящает Дню Независимости Украины и памяти своего мужа, певца Игоря Билозира. Программа состоит из любимых композиций, которые подарят незабываемые впечатления.



Свободная и Независимая! – концерт ко Дню Независимости Украины!

Где: Днепр, Днепровский академический театр драмы и комедии

Когда: 24 августа, 16:00

Сколько: от 250 гривен

Праздничный концерт объединит два мощных коллектива – Академический фольклорно-хореографический ансамбль "Славутич" и Днепровский академический театр драмы и комедии "ДРАМИКОМ" в сопровождении оркестра. На художественном событии зритель имеет возможность насладиться энергией украинского танца, выразительным театральным словом, живой музыкой.



