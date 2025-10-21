Все средства от продажи билетов передадут на помощь Силам обороны Украины. Детали концерта – в материале Show 24.

Тоже интересно Формат не имеет аналогов в мире: Женя Янович и Александр Хоменко запускают совместный проект

Это страшно и драйвово одновременно. Очень здоровенная площадка, сцена 360 градусов, ну вау! Но оно того стоит! Еще и дофига донатов на Силы Обороны можно собрать,

– говорит Василий Байдак.

Важно! Билеты на стендап концерт Василия Байдака во Дворце спорта можно приобрести по ссылке.

Василий Байдак собирает Дворец спорта / Афиша стендап концерта

Байдак известен своим абсурдным и ироничным юмором. Он также активно волонтерит – во время полномасштабного вторжения стендап-комик неоднократно совмещал творчество с поддержкой военных.

Летом 2025 года Василий отправился в благотворительный тур по Европе, во время которого собрал более 20 миллионов гривен для украинских военных.

26 октября Байдак выступит на одной из крупнейших сцен страны. Концерт во Дворце спорта объединит тысячи людей не только вокруг юмора, но и вокруг общей цели – поддержать Силы обороны Украины.

Кстати! На днях в инстаграме Василий Байдак рассказал, как все будет размещено во Дворце спорта.

Какие еще события состоятся в Киеве вскоре?