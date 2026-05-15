С Днем семьи: поздравления и открытки на украинском языке

С Днем семьи – это важный сиволичний праздник для каждого, кто ценит свою семью. Этот день – хорошая возможность сказать слова благодарности и отправить открытку для настроения.

Поздравления ко Дню семьи в открытках и прозе от 24 Канала.

Смотрите также Только не "подсолнух": как правильно назвать этот красивый цветок на украинском

Как поздравить самых дорогих с Днем семьи?

15 мая украинцы отмечают День семьи – праздник, совпадающий с Международным днем семей.

Международный день семей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 сентября 1993 года. Первое празднование состоялось в 1994-м, который объявили Международным годом семьи.

В Украине до 2023 года праздновали День семьи 8 июля, что совпадало с российской традицией.

28 июля 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №455/2023, которым установил День семьи именно на 15 мая, синхронизируя его с международной датой.

Этот праздник очень символический и важный, потому что семья – основа общества. Именно в семье человек учится любви, доверии, ответственности и заботе. Во время войны украинские семьи стали примером сплоченности, поддержки военных, волонтерства и воспитания детей в сложных условиях. Украинская семья сохраняла язык, традиции, духовность и национальную память даже в самые тяжелые времена.

Этот день – прекрасная возможность поздравить свою половинку и поблагодарить ее за тепло, заботу, любовь.

***

С Днем семьи! Пусть благодарность за каждый прожитый вместе день согревает ваши сердца. Пусть радость совместных праздников и будней всегда будет вашим самым большим богатством.

Открытка ко Дню семьи / Pinterest

***

Семья – это маленький мир, где рождается любовь и доверие. Спасибо вам за то, что сохраняете традиции и дарите тепло друг другу. Пусть в вашем доме всегда будет место для радости и искренних объятий.

Открытка ко Дню семьи / Pinterest

***

Семья – это маленький мир, где рождается счастье. Пусть в вашем доме всегда будет место для смеха, благодарности и теплых воспоминаний. Желаем вам мира и любви.

Открытка ко Дню семьи / Pinterest

***

Открытка ко Дню семьи / Pinterest

***

Дорогие семьи, вы – настоящая крепость, которая защищает и поддерживает каждого. Спасибо вам за силу любви и радость совместных дней. Пусть этот день станет напоминанием о вашей самой большой ценности – друг другао.

Открытка ко Дню семьи / Pinterest

***

С Днем семьи! Благодарим вас за любовь, которая делает мир добрее и теплее. Пусть каждый день дарит вам новые радости и совместные победы.

Открытка ко Дню семьи / Pinterest

***

Дорогие семьи, вы – опора и вдохновение для всех нас. Пусть этот день принесет вам новые радости и напоминание о самом ценном – друг друга. Желаем вам гармонии, мира и света.

Открытка ко Дню семьи / Pinterest

***

С Днем семьи! Пусть каждое мгновение вместе будет праздником, а каждый день – новой страницей радости. Пусть любовь в вашем доме будет крепкой опорой для всех поколений.

Открытка ко Дню семьи / Pinterest

***

Дорогие семьи, пусть этот день напоминает вам о самом большом сокровище – друг друга. Пусть благодарность и искренние объятия согревают ваши сердца. Желаем вам счастья и света на долгие годы.

Как празднуют День семьи?

Все чаще в этот день проходят благотворительные акции, концерты, просветительские мероприятия. В школах и общинах проводят тематические уроки и встречи, чтобы напомнить детям о важности семейных связей.

Хотя нет какой-то традиции празднования этого дня, но вы можете создать свою, семейную традицию: совместные ужины, прогулки, просмотр семейных фото, поход в кино, пикник.

Открытка ко Дню семьи / Pinterest

Напомним, что мы еще имеем:

День матери – второе воскресенье мая.

День отца – 21 июня 2026 года.

День сына – 22 ноября.

День дочери – четвертое воскресенье сентября.12 января - Всемирный день дочери.

11 августа – иногда празднуют совместный Национальный день сыновей и дочерей (National Sons and Daughters Day).

– иногда празднуют совместный (National Sons and Daughters Day). День бабушек и дедушек – отмечают 28 октября. 23 июля празднуют Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей.

28 октября. 23 июля празднуют Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. Международный день защиты детей – 1 июня.

С Днем семьи: смотрите видео

День семьи – это не только календарная дата, а напоминание о главной ценности в жизни каждого человека – семью. Он символизирует любовь, поддержку и силу единства, которые помогают преодолевать любые испытания. В Украине праздник приобрел особое значение в условиях войны, когда семья стала настоящей крепостью для миллионов людей.