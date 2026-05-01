Как называть на украинском "подсолнух", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как правильно на украинском "подсолнух"?

Это растение-чужестранец стало настолько "родным" для украинцев, что стало народным символом. А вот с названием случается неприятность, называют его на русский манер – "подсолнух". Но украинский язык имеет свое название, которое фиксируют словари, и его следует называть – соняшник или сонях.

У Словаре украинского языка (СУМ-20) подано: "соняшник – однорічна олійна рослина з великими жовтими квітами, що повертаються до сонця".

Латинское название подсолнечника – Helianthus, где часть "Heliоs" с греческого означает – солнце.

Правильно – подсолнечник

Еще одно интересное название можно встретить в словаре – "насенешник", образованное от слова "насіння". Подсолнечное семя является лакомством, чтобы просто его лузать, или как ингредиент десертов и блюд – грильяжа, конфет, выпечки, салатов, соусов.

Интересно! В большинстве языков мира, в том числе и славянских, название растения связано с солнцем за его сходство и свойством, что цветок постоянно возвращается к солнцу: белорусский – сланечник, польский – słonecznik, словацкий – slnečnica, болгарский – слънчегле́д, чешский – slunečnice.

Сегодня, 1 мая в мире отмечают Международный День подсолнечника (International Sunflower Guerilla Gardening Day) – цветка, который стал символом солнца, тепла и жизненной силы.

Праздник основал британский садовник Ричард Рейнолдс в 2010 году как экологическую акцию по высадке подсолнухов в заброшенных городских местах. В этот день высаживают подсолнухи в парках, на клумбах, вдоль дорог. В этот день также проходят мастер-классы и тренинги садоводов, конкурсы, соревнования, экологические мероприятия.

В Украине "соняшник" – символ солнца, жизни и Родины, а также памяти погибших героев.

Что известно о подсолнечнике?

Подсолнечник происходит из Северной Америки, где его выращивали индейцы еще тысячи лет назад. Когда цветок попал в Европу его называли – "перуанская хризантема".

Он стал символ пылкой страсти и одновременно верности, и именно с этим подтекстом ее изображали на картинах того времени. Подсолнухи особенно любил английский король Карл I имел несколько портретов с цветком. И именно благодаря этому цветок стал символом монархии.

"Королевским цветком" подсолнечник называли и во Франции. А короля Людовика XIV – "королем-солнцем" и благодаря растению.

В Украину он попал в XVII веке и быстро стал любимой культурой, ведь из его семян делали масло, а цветок украшал двор, выглядывая из-за забора. Подсолнух стал одним из символов украинской степи и села и до сих пор им является. Подсолнухи можно увидеть на многих картинах, в том числе и на полотнах Екатерины Билокур.

Царь-колос. Екатерина Билокур / Wikiart

В народных легендах подсолнух символизирует верность и силу жизни: он всегда поворачивает голову к солнцу, будто ищет свет и тепло. А в фольклоре – часто олицетворяет душу человека, которая стремится к свету и правде.

Подсолнух – рода астровых и имеет примерно 54 вида. Кроме того, сегодня существует несколько видов подсолнуха декоративного, из которых изготавливают букеты. Они отличаются формой, цветом и размером.

А еще, цветущее подсолнечное поле – любимая локация многих украинцев для фотосессий.

Украинское слово "соняшник" – это о своем названии и своей языковой идентичности. Говорите на украинском!