Привітання до Дня сім'ї у листівках та прозі від 24 Каналу.
Як привітати найдорожчих з Днем сім'ї?
15 травня українці відзначають День сім’ї – свято, що збігається з Міжнародним днем сімей.
Міжнародний день сімей був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 20 вересня 1993 року. Перше відзначення відбулося у 1994-му, який оголосили Міжнародним роком сім'ї.
В Україні до 2023 року святкували День родини 8 липня, що збігалося з російською традицією.
28 липня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ №455/2023, яким встановив День сім’ї саме на 15 травня, синхронізуючи його з міжнародною датою.
Це свято дуже символічне і важливе, бо сім’я – основа суспільства. Саме в родині людина навчається любові, довірі, відповідальності та турботі. У час війни українські родини стали прикладом згуртованості, підтримки військових, волонтерства й виховання дітей у складних умовах. Українська сім’я зберігала мову, традиції, духовність і національну пам’ять навіть у найважчі часи.
Цей день – чудова нагода привітати свою половинку і подякувати їй за тепло, турботу, кохання.
З Днем сім’ї! Нехай вдячність за кожен прожитий разом день зігріває ваші серця. Хай радість спільних свят і буднів завжди буде вашим найбільшим багатством.
Сім’я – це маленький світ, де народжується любов і довіра. Дякуємо вам за те, що зберігаєте традиції й даруєте тепло одне одному. Хай у вашому домі завжди буде місце для радості й щирих обіймів.
Листівка до Дня сім'ї / Pinterest
Сім’я – це маленький світ, де народжується щастя. Нехай у вашому домі завжди буде місце для сміху, вдячності й теплих спогадів. Бажаємо вам миру й любові.
Дорогі сім’ї, ви – справжня фортеця, яка захищає й підтримує кожного. Дякуємо вам за силу любові й радість спільних днів. Хай цей день стане нагадуванням про вашу найбільшу цінність – одне одного.
З Днем сім’ї! Дякуємо вам за любов, яка робить світ добрішим і теплішим. Хай кожен день дарує вам нові радощі й спільні перемоги.
Дорогі сім’ї, ви – опора й натхнення для всіх нас. Хай цей день принесе вам нові радощі й нагадування про найцінніше – одне одного. Бажаємо вам гармонії, миру й світла.
З Днем сім’ї! Хай кожна мить разом буде святом, а кожен день – новою сторінкою радості. Нехай любов у вашому домі буде міцною опорою для всіх поколінь.
Дорогі родини, хай цей день нагадує вам про найбільший скарб – одне одного. Нехай вдячність і щирі обійми зігрівають ваші серця. Бажаємо вам щастя й світла на довгі роки.
Як святкують День сім'ї?
Все частіше цього дня відбуваються благодійні акції, концерти, просвітницькі заходи. У школах та громадах проводять тематичні уроки й зустрічі, щоб нагадати дітям про важливість родинних зв’язків.
Хоч немає якоїсь традиції святкування цього дня, але ви можете створити свою, сімейну традицію: спільні вечері, прогулянки, перегляд сімейних фото, похід у кіно, пікнік.
Нагадаємо, що ми ще маємо:
- День матері – друга неділя травня.
- День батька – 21 червня 2026 року.
- День сина – 22 листопада.
- День доньки – четверта неділя вересня.12 січня — Всесвітній день доньки.
- 11 серпня – іноді святкують спільний Національний день синів і доньок (National Sons and Daughters Day).
- День бабусь і дідусів – відзначають 28 жовтня. 23 липня святкують Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку.
- Міжнародний день захисту дітей – 1 червня.
День сім’ї – це не лише календарна дата, а нагадування про головну цінність у житті кожної людини – родину. Він символізує любов, підтримку й силу єдності, які допомагають долати будь-які випробування. В Україні свято набуло особливого значення в умовах війни, коли сім’я стала справжньою фортецею для мільйонів людей.