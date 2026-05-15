Привітання до Дня сім'ї у листівках та прозі від 24 Каналу.

Як привітати найдорожчих з Днем сім'ї?

15 травня українці відзначають День сім’ї – свято, що збігається з Міжнародним днем сімей.

Міжнародний день сімей був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 20 вересня 1993 року. Перше відзначення відбулося у 1994-му, який оголосили Міжнародним роком сім’ї.

В Україні до 2023 року святкували День родини 8 липня, що збігалося з російською традицією.

28 липня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ №455/2023, яким встановив День сім’ї саме на 15 травня, синхронізуючи його з міжнародною датою.

Це свято дуже символічне і важливе, бо сім’я – основа суспільства. Саме в родині людина навчається любові, довірі, відповідальності та турботі. У час війни українські родини стали прикладом згуртованості, підтримки військових, волонтерства й виховання дітей у складних умовах. Українська сім’я зберігала мову, традиції, духовність і національну пам’ять навіть у найважчі часи.

Цей день – чудова нагода привітати свою половинку і подякувати їй за тепло, турботу, кохання.

З Днем сім’ї! Нехай вдячність за кожен прожитий разом день зігріває ваші серця. Хай радість спільних свят і буднів завжди буде вашим найбільшим багатством.

Сім’я – це маленький світ, де народжується любов і довіра. Дякуємо вам за те, що зберігаєте традиції й даруєте тепло одне одному. Хай у вашому домі завжди буде місце для радості й щирих обіймів.

Сім’я – це маленький світ, де народжується щастя. Нехай у вашому домі завжди буде місце для сміху, вдячності й теплих спогадів. Бажаємо вам миру й любові.

Дорогі сім’ї, ви – справжня фортеця, яка захищає й підтримує кожного. Дякуємо вам за силу любові й радість спільних днів. Хай цей день стане нагадуванням про вашу найбільшу цінність – одне одного.

З Днем сім’ї! Дякуємо вам за любов, яка робить світ добрішим і теплішим. Хай кожен день дарує вам нові радощі й спільні перемоги.

Дорогі сім’ї, ви – опора й натхнення для всіх нас. Хай цей день принесе вам нові радощі й нагадування про найцінніше – одне одного. Бажаємо вам гармонії, миру й світла.

З Днем сім’ї! Хай кожна мить разом буде святом, а кожен день – новою сторінкою радості. Нехай любов у вашому домі буде міцною опорою для всіх поколінь.

Дорогі родини, хай цей день нагадує вам про найбільший скарб – одне одного. Нехай вдячність і щирі обійми зігрівають ваші серця. Бажаємо вам щастя й світла на довгі роки.

Як святкують День сім'ї?

Все частіше цього дня відбуваються благодійні акції, концерти, просвітницькі заходи. У школах та громадах проводять тематичні уроки й зустрічі, щоб нагадати дітям про важливість родинних зв’язків.

Хоч немає якоїсь традиції святкування цього дня, але ви можете створити свою, сімейну традицію: спільні вечері, прогулянки, перегляд сімейних фото, похід у кіно, пікнік.

Нагадаємо, що ми ще маємо:

День матері – друга неділя травня.

День батька – 21 червня 2026 року.

День сина – 22 листопада.

День доньки – четверта неділя вересня.12 січня — Всесвітній день доньки.

11 серпня – іноді святкують спільний Національний день синів і доньок (National Sons and Daughters Day).

– іноді святкують спільний (National Sons and Daughters Day). День бабусь і дідусів – відзначають 28 жовтня. 23 липня святкують Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку.

28 жовтня. 23 липня святкують Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку. Міжнародний день захисту дітей – 1 червня.

З Днем сім'ї: дивіться відео

День сім’ї – це не лише календарна дата, а нагадування про головну цінність у житті кожної людини – родину. Він символізує любов, підтримку й силу єдності, які допомагають долати будь-які випробування. В Україні свято набуло особливого значення в умовах війни, коли сім’я стала справжньою фортецею для мільйонів людей.