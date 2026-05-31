Якщо ви перебуваєте далеко від родини або просто хочете зранку підняти настрій друзям та колегам, тепле повідомлення чи яскрава листівка у цей день стануть чудовим проявом турботи.
Наша редакція зібрала для вас добірку найкращих привітань із Зеленими святами. Тут ви знайдете як зворушливі вірші, так і щирі слова у прозі, які відгукнуться в кожному серці, а також красиві листівки. Обирайте те привітання, яке вам найбільше до вподоби, та діліться світлом цього дня з найближчими.
Зелені свята 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
***
Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!
***
Всім серцем і душею хочу побажати вам тільки добра в це чисте та світле свято Святої Трійці. Нехай цей день дарує вам радість та зцілення, гілочки берези нехай проганяють із життя все погане, а хороше обов'язково залишається і примножується. Щастя вам!
***
Вітаю з великим святом Святої Трійці, наповненим літнім теплом та прекрасною зеленню. Нехай ваше серце не знає тривог і ви переповнювалися любов'ю, цвітінням добрих почуттів до далеких і близьких, благословенною щедрістю та безмежною вірою у краще. Нехай Свята Трійця оберігає вас, захищає від необачних слів і вчинків, вселяє у надію у найкраще.
***
У житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
***
З Трійцею вітаю щиро!
Радості, тепла та миру,
Божих вам благословінь,
Віри, мудрості, прозрінь.
Милосердя вам, достатку,
Хай ростуть скоріше статки,
Щоб могли допомагати,
Віру в Бога не втрачати!
***
Чебрець, любисток, листя клена –
Сьогодні все навкруг зелене!
Тож хай на ці Зелені свята
Вам буде радості багато!
***
Вітаю зі святом! Нехай Свята Трійця супроводжує по життю й оберігає від горя, нещастя і злих людей. Бажаю міцного здоров'я, добробуту в сімейних справах та кар'єрі, удачі в будь-яких починаннях. Хай Бог дасть все, чого забажається!
***
Нехай цей день осяє світлом ваш світ, нехай у ваш дім прийде святе тепло. Бажаємо вам завжди зустрічати свята в колі величезної й дружної сім'ї. Щастя, тепла і миру.
