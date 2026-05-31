Якщо ви перебуваєте далеко від родини або просто хочете зранку підняти настрій друзям та колегам, тепле повідомлення чи яскрава листівка у цей день стануть чудовим проявом турботи.

Наша редакція зібрала для вас добірку найкращих привітань із Зеленими святами. Тут ви знайдете як зворушливі вірші, так і щирі слова у прозі, які відгукнуться в кожному серці, а також красиві листівки. Обирайте те привітання, яке вам найбільше до вподоби, та діліться світлом цього дня з найближчими.

Зелені свята 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

***

Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

Привітання із Зеленими святами 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Всім серцем і душею хочу побажати вам тільки добра в це чисте та світле свято Святої Трійці. Нехай цей день дарує вам радість та зцілення, гілочки берези нехай проганяють із життя все погане, а хороше обов'язково залишається і примножується. Щастя вам!

***

Вітаю з великим святом Святої Трійці, наповненим літнім теплом та прекрасною зеленню. Нехай ваше серце не знає тривог і ви переповнювалися любов'ю, цвітінням добрих почуттів до далеких і близьких, благословенною щедрістю та безмежною вірою у краще. Нехай Свята Трійця оберігає вас, захищає від необачних слів і вчинків, вселяє у надію у найкраще.

***

У житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

З Трійцею вітаю щиро!

Радості, тепла та миру,

Божих вам благословінь,

Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,

Хай ростуть скоріше статки,

Щоб могли допомагати,

Віру в Бога не втрачати!

***

Чебрець, любисток, листя клена –

Сьогодні все навкруг зелене!

Тож хай на ці Зелені свята

Вам буде радості багато!

***

Вітаю зі святом! Нехай Свята Трійця супроводжує по життю й оберігає від горя, нещастя і злих людей. Бажаю міцного здоров'я, добробуту в сімейних справах та кар'єрі, удачі в будь-яких починаннях. Хай Бог дасть все, чого забажається!

***

Нехай цей день осяє світлом ваш світ, нехай у ваш дім прийде святе тепло. Бажаємо вам завжди зустрічати свята в колі величезної й дружної сім'ї. Щастя, тепла і миру.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.