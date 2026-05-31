Если вы находитесь далеко от семьи или просто хотите утром поднять настроение друзьям и коллегам, теплое сообщение или яркая открытка в этот день станут прекрасным проявлением заботы.

Не пропустите О прощении грехов и мире в Украине: как правильно молиться к Святой Троице 2026

Наша редакция собрала для вас подборку лучших поздравлений с Зелеными праздниками. Здесь вы найдете как трогательные стихи, так и искренние слова в прозе, которые откликнутся в каждом сердце, а также красивые открытки. Выбирайте то поздравление, которое вам больше всего нравится, и делитесь светом этого дня с близкими.

Зеленые праздники 2026: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

***

Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

Поздравления с Зелеными праздниками 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Всем сердцем и душой хочу пожелать вам только добра в этот чистый и светлый праздник Святой Троицы. Пусть этот день дарит вам радость и исцеление, веточки березы пусть прогоняют из жизни все плохое, а хорошее обязательно остается и приумножается. Счастья вам!

***

Поздравляю с великим праздником Святой Троицы, наполненным летним теплом и прекрасной зеленью. Пусть ваше сердце не знает тревог и вы переполнялись любовью, цветением добрых чувств к далеким и близким, благословенной щедростью и безграничной верой в лучшее. Пусть Святая Троица оберегает вас, защищает от опрометчивых слов и поступков, вселяет в надежду в лучшее.

Поздравления с Зелеными праздниками 2026 / Коллаж 24 Канала

***

У житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

З Трійцею вітаю щиро!

Радості, тепла та миру,

Божих вам благословінь,

Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,

Хай ростуть скоріше статки,

Щоб могли допомагати,

Віру в Бога не втрачати!

Поздравление с Зелеными праздниками 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Чебрець, любисток, листя клена –

Сьогодні все навкруг зелене!

Тож хай на ці Зелені свята

Вам буде радості багато!

***

Поздравляю с праздником! Пусть Святая Троица сопровождает по жизни и оберегает от горя, несчастья и злых людей. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах и карьере, удачи в любых начинаниях. Пусть Бог даст все, чего пожелается!

***

Пусть этот день озарит светом ваш мир, пусть в ваш дом придет святое тепло. Желаем вам всегда встречать праздники в кругу огромной и дружной семьи. Счастья, тепла и мира.

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.