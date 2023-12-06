Как большевики "репрессировали" Святого Николая, и существовал ли в украинской культуре Дед Мороз

Из-за смены календаря украинцы впервые празднуют День Святого Николая именно 6 декабря. В этот день детвора с нетерпением ожидает подарков.

Почему важно ожидать даров именно от Святого Николая и существовал ли в украинской культурной традиции Дед Мороз, читайте дальше.

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Придумали ли Деда Мороза большевики?

Мороз в образе деда существовал в украинском фольклоре. Но он не был добрым стариком, который доставлял детям радость. В украинской демонологии его изображали как чудовище из снега и льда. Исследователь этнолингвистики Виталий Жаворонок писал, что Мороз ассоциировался со смертью и вредом. Его изображали как деда с красным носом и бородой в сосульках, одетого в снежную одежду и сапоги из льда.

Добрый Дед Мороз и праздничная елка пришли к нам из Германии в конце XVIII века.

Николай ближе к украинскому сердцу

В отличие от Деда Мороза, Святой Николай – не мифическая и не сказочная, а вполне реальная личность. Он родился примерно в 270 году на территории современной Турции. Николая канонизировали как Святого за добрые дела. Впоследствии зародилась традиция на День Николая делать подарки малышам. В нашем государстве Николая Чудотворца чествуют издавна. Для украинцев он – покровитель детей и тех, кто в пути.

Как большевики запретили праздники и навязали Деда Мороза

В конце 1920-х годов коммунистические власти провели антирелигиозную политику с целью уничтожить все традиции. Запрещали ставить елки и праздновать Новый год и Рождество. Большевики "репрессировали" и Святого Николая.

Украинцы вместо этого соблюдали традиции тайно. Не забывали при этом класть подарки под подушку детям в ночь на Николая. Большевики также следили за тем, кто ходит в церковь. Впоследствии они вернули Новый год. Однако это было в разгар красного террора. Автором идеи был один из главных организаторов Голодомора Павел Постышев. Естественно, это согласовали со Сталиным. Однако религиозные праздники все еще были запрещены.

В канун нового 1936 года в газете появилось объявление о новогодней елке для детей. Во всех заведениях начали массово украшать елки и устраивать празднование для детей с переодетым Дедом Морозом. Его образ возродили из сказок, популярных в русской империи. У них Мороз был жестоким стариком, замораживающим детей. Его тоже начали использовать в пропаганде. К примеру, во время Второй мировой войны его изображали на новогодних открытках с автоматом.

Дед Мороз или Николай?

Николая реабилитировали уже при Независимости. Но почему-то Дед Мороз продолжил развлекать детей на новогодних празднованиях.

Заметим, что Дед Мороз, которым мы его знаем сейчас, – вымысел коммунистической атеистической власти. Это так называемый Гринч, ворующий Рождество. Будем возрождать украинские давние традиции и помнить, кто является нашим Чудотворцем.