Берелки, бомбоны и друмли: какие интересные подарки получают дети на Галичине от Николая
- Святой Николай приносит детям на Галичине разнообразные подарки – соконки, гацы, берелки, макагигиги.
- Что так называют на львовском диалекте, рассказываем в языковой подборке.
6 декабря к вежливым украинским деткам приходит Святой Николай. И не с пустыми руками, а с мешком вкусностей и разнообразных подарков.
А те, кто был невежлив, имеют время подумать о своем поведении до следующего Николая. Вежливые ли дети на Галичине и какие подарки получают в этот день, рассказывает 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
Какие подарки получают дети на Галичине?
У тридцать седьмой подборке рассказываем со ссылкой на Словарь львовской гвары, как интересно называют подарки, которые получают дети от Николая, на Галичине.
А они стараются быть вежливыми весь год и обязательно пишут цедулки к Святому. Просят о соконках, новые крюки, берелки. Ну и как без макагигов? Мус.
- цеду́лка – записка;
- бере́лка – прикраса
- макаґі́ґи – солодощі;
- соконка, суконка – сукенка;
- ґа́ці – штани;
В этом году Николай мог немного опоздать, потому что в загуменке были пробки. Так что пришлось немного ехать какими-то дебрами.
- де́бра – бездоріжжя дві́рець – вокзал;
- загумі́нок – 1) передмістя; 2) глушина;
Ездня выдалась тяжелой, потому что еще тянул с собой тяжелый куфер, чтобы никого не оставить без презентов. Назад, говорит, едет сразу на дворец.
- ку́фер – 1) велика скриня; 2) валіза;
- дві́рець – вокзал;
- їздня́ – дорога;
Но успеет посетить всех – даже захоронки. Раздает презенты и напоминает о летосердии.
- захоронка – 1) дитячий садок; 2) сиротинець;
- літосердя – милосердя;
Вежливые дети все что-то зафасовали. Теперь имеют фрайду. Дзюни хвастаются не только соконками, но и друмлями, а бахиры – зегарками.
- дзю́ня – дівчина;
- ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
- дру́мля – музичний інструмент;
- зе́гар, зе́гарок – наручний годинник;
- фасува́ти – щось дістати;
- фра́йда – 1) радість; 2) забава;
К деткам на Галичине пришел Святой Николай / 24 Канал
Мамы, как увидели кило бомбонов, предупредили сразу, чтобы детвора вантух за раз не набивала.
- бомбо́ни – цукерки;
- ва́нтух – живіт;
Ну но кто бы это слушал. Детвора сразу достает презенты и хвастается, кто себе шо гойно выциганил.
- ви́циганити – випросити;
- го́йно – щедро;
- відкнаятися – відчепитися;
- фуня́стий – надутий;
А кто был невежлив – ходит теперь целый день фунястый. Родители говорят, шо ниц не могут поделать, просят откнаяться, быть вежливым и ждать следующего года.