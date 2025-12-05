Укр Рус
5 декабря, 22:30
Берелки, бомбоны и друмли: какие интересные подарки получают дети на Галичине от Николая

Мария Волошин
Основні тези
  • Святой Николай приносит детям на Галичине разнообразные подарки – соконки, гацы, берелки, макагигиги.
  • Что так называют на львовском диалекте, рассказываем в языковой подборке.

6 декабря к вежливым украинским деткам приходит Святой Николай. И не с пустыми руками, а с мешком вкусностей и разнообразных подарков.

А те, кто был невежлив, имеют время подумать о своем поведении до следующего Николая. Вежливые ли дети на Галичине и какие подарки получают в этот день, рассказывает 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

Какие подарки получают дети на Галичине?

У тридцать седьмой подборке рассказываем со ссылкой на Словарь львовской гвары, как интересно называют подарки, которые получают дети от Николая, на Галичине.

А они стараются быть вежливыми весь год и обязательно пишут цедулки к Святому. Просят о соконках, новые крюки, берелки. Ну и как без макагигов? Мус.

  • цеду́лка – записка;
  • бере́лка – прикраса
  • макаґі́ґи – солодощі;
  • соконка, суконка – сукенка;
  • ґа́ці – штани;

В этом году Николай мог немного опоздать, потому что в загуменке были пробки. Так что пришлось немного ехать какими-то дебрами.

  • де́бра – бездоріжжя дві́рець – вокзал;
  • загумі́нок – 1) передмістя; 2) глушина;

Ездня выдалась тяжелой, потому что еще тянул с собой тяжелый куфер, чтобы никого не оставить без презентов. Назад, говорит, едет сразу на дворец.

  • ку́фер – 1) велика скриня; 2) валіза;
  • дві́рець – вокзал;
  • їздня́ – дорога;

Но успеет посетить всех – даже захоронки. Раздает презенты и напоминает о летосердии.

  • захоронка – 1) дитячий садок; 2) сиротинець;
  • літосердя – милосердя;

Вежливые дети все что-то зафасовали. Теперь имеют фрайду. Дзюни хвастаются не только соконками, но и друмлями, а бахиры – зегарками.

  • дзю́ня – дівчина;
  • ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
  • дру́мля – музичний інструмент;
  • зе́гар, зе́гарок – наручний годинник;
  • фасува́ти – щось дістати;
  • фра́йда – 1) радість; 2) забава;


К деткам на Галичине пришел Святой Николай / 24 Канал

Мамы, как увидели кило бомбонов, предупредили сразу, чтобы детвора вантух за раз не набивала.

  • бомбо́ни – цукерки;
  • ва́нтух – живіт;

Ну но кто бы это слушал. Детвора сразу достает презенты и хвастается, кто себе шо гойно выциганил.

  • ви́циганити – випросити;
  • го́йно – щедро;
  • відкнаятися – відчепитися;
  • фуня́стий – надутий;

А кто был невежлив – ходит теперь целый день фунястый. Родители говорят, шо ниц не могут поделать, просят откнаяться, быть вежливым и ждать следующего года.