Берелки, бомбони і друмлі: які цікаві подарунки отримують діти на Галичині від Миколая
5 грудня, 22:30
Берелки, бомбони і друмлі: які цікаві подарунки отримують діти на Галичині від Миколая

Марія Волошин
Основні тези
  • Святий Миколай приносить дітям на Галичині різноманітні подарунки – соконки, гаці, берелки, макаґіґи.
  • Що так називають на львівському діалекті, розповідаємо у мовній добірці. 

6 грудня до чемних українських діток приходить Святий Миколай. І не з пустими руками, а з торбою смаколиків і різноманітних дарунків.

А ті, хто був нечемний, мають час подумати про свою поведінку до наступного Миколая. Чи чемні діти на Галичині і які дари отримують у цей день, розповідає 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

Які дарунки отримують діти на Галичині?

У тридцять сьомій добірці розповідаємо з посиланням на Словник львівської гвари, як цікаво називають подарунки, які отримують дітки від Миколая, на Галичині. 

А вони стараються бути чемними весь рік і обов'язково пишуть цедулки до Святого. Просять про соконки, нові гаці, берелки. Ну і як без макаґіґів? Мус.

  • цеду́лка – записка;
  • бере́лка – прикраса
  • макаґі́ґи – солодощі;
  • соконка, суконка – сукенка;
  • ґа́ці – штани;

Цього року Миколай міг трохи спізнитися, бо в загумінку були затори. То мусів трохи їхати якимись дебрами.

  • де́бра – бездоріжжя дві́рець – вокзал;
  • загумі́нок – 1) передмістя; 2) глушина;

Їздня видалася важкою, бо ще тягнув зі собою важкий куфер, щоб нікого не лишити без презентів. Назад, каже, їде відразу на двірець.

  • ку́фер – 1) велика скриня; 2) валіза;
  • дві́рець – вокзал;
  • їздня́ – дорога;

Але встигне відвідати всіх – навіть захоронки. Роздає презенти і нагадує про літосердя.

  • захоронка – 1) дитячий садок; 2) сиротинець;
  • літосердя – милосердя;

Чемні діти всі шось зафасували. Тепер мають фрайду. Дзюні хваляться не тільки соконками, а й друмлями, а бахіри – зегарками.

  • дзю́ня – дівчина;
  • ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
  • дру́мля – музичний інструмент;
  • зе́гар, зе́гарок – наручний годинник;
  • фасува́ти – щось дістати;
  • фра́йда – 1) радість; 2) забава;


До діток на Галичині прийшов Святий Миколай / 24 Канал

Мами, як побачили ті кіло бомбонів, попередили відразу, аби дітвора вантух за раз не набивала.

  • бомбо́ни – цукерки;
  • ва́нтух – живіт;

Ну але хто б то слухав. Дітвора відразу дістає презенти і хвалиться, хто собі шо гойно вициганив.

  • ви́циганити – випросити;
  • го́йно – щедро;
  • відкнаятися – відчепитися;
  • фуня́стий – надутий;

А хто був нечемний – ходить тепер цілий день фунястий. Батьки кажуть, шо ніц не можуть вдіяти, просять відкнаятися, бути чемним і чекати наступного  року.