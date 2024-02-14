Не признавайтесь в любви: как правильно на украинском говорить о любви

14 февраля в мире празднуют День святого Валентина. Украинцам также пришелся по душе День всех влюбленных.

Поэтому в этот день они по-особенному спешат выразить или рассказать о своих чувствах любимому человеку. І Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет сделать это правильно.

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Как правильно на украинском говорить о любви

У шестьдесят второй подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете употреблять, когда рассказываете о любви, выражаете свои чувства или вообще рассказываете о Дне святого Валентина.

Февраль – лютий;

День влюбленных празднуем 14 "лютого" (укр.), а не "февраля".

любимий – улюблений;

любимий – коханий;

любов; кохання;

День Валентина может быть вашим "улюбленим" (укр.) праздником, поэтому сегодня вы по-особенному поздравляете "коханого/кохану" (укр.). Не стоит путать эти слова, а пользоваться всеми синонимическими богатствами украинского языка, которые могут быть ограничены в языке агрессора.

Еще одним красивым прикдадом богатства языка украинского по сравнению с русским является слово "кохання" (укр.).

На суржике или русском вы скажете только "люблю", а вот на соловьином – и "люблю", и "кохаю". Это зависит от контекста и лица. То есть, если вы хотите выразить сердечные (романтические) чувства к кому-то, стоит говорить, что кого-то "кохаєте" (укр.). Если же выражаете глубокую преданность, приверженность к кому-то, или имеете к чему-то интерес, говорите, что "любите" кого-то или что-то.

зізнатися, признаватися у коханні – освідчитися;

Также лучше "освідчуватися" (укр.), а не "зізнатися у коханні" (укр.).

чуства – почуття;



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И, конечно же, рассказать о своих "почуттях" (укр.).

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самий кращий – найкращий;

свіданіє – побачення;

подарок – подарунок;

Также помните: ваши любимые – "найкращі" (укр.), приглашают вас на "побачення" (укр.) и дарят "подарунки" (укр.).

цвіти – квіти;

рози – троянди;

откритка – листівка; відкритка (застар.);

Могут еще дарить "квіти" (укр.), в частности "троянди" (укр.) и "листівки" (укр.).

кольцо – обручка;

свадьба – весілля;

Если же ваш любимый горячо в вас влюблен и вы отвечаете ему взаимностью, то вы мечтаете и ожидаете "обручку" (укр.) и "весілля" (укр.).