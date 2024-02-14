Не зізнавайтесь у коханні: як правильно українською говорити про любов

14 лютого 2024, 12:00
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14 лютого у світі святкують День святого Валентина. Українцям також припав до душі День усіх закоханих.

Тож у цей день вони по-особливому спішать висловити чи розповісти про свої почуття коханій людині. І Освіта 24 межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе зробити це правильно. 

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Як правильно українською говорити про кохання

У шістдесят другій добірці розповімо вам, які суржикові слова ви можете вживати, коли розповідаєте про кохання, висловлюєте свої почуття чи загалом розповідає про День святого Валентина. 

  • Февраль – лютий; 

День закоханих святкуємо 14 лютого, а не "февраля". 

  • любимий – улюблений;
  • любимий – коханий;
  • любов; кохання;

День Валентина може бути вашим "улюбленим" святом, тому сьогодні ви по-особливому вітаєте "коханого/кохану". Не варто плутати ці слова, а користуватися усіма синонімічними багатствами української мови, які можуть бути обмеженими у мові агресора. 

Ще одним красивим прикладом багатства мови української порівняно з російською є слово кохання.

Суржиком чи російською ви скажете лише "люблю", а от солов'їною – і "люблю", і "кохаю". Це залежить від контексту і особи. Тобто, якщо ви хочете висловити сердечні (романтичні) почуття до когось, варто казати, що когось кохаєте. Якщо ж  висловлюєте глибоку відданість, прихильність до когось, чи маєте до чогось інтерес, кажіть, що любите когось чи щось. 

  • зізнатися, признаватися у коханні – освідчитися;

Також краще освідчитися, а не "зізнатися у коханні".

  • чуства – почуття;


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І, звичайно ж, розповісти про свої "почуття".

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  • самий кращий – найкращий;
  • свіданіє – побачення;
  • подарок – подарунок;

Також пам'ятайте: ваші кохані – "найкращі", запрошують вас на "побачення" і дарують "подарунки". 

  • цвіти – квіти;
  • рози – троянди;
  • откритка – листівка; відкритка (застар.);

Можуть ще дарувати "квіти", зокрема "троянди" і листівки. 

  • кольцо – обручка;
  • свадьба – весілля;

Якщо ж ваш коханий палко у вас закоханий і ви відповідаєте йому взаємністю, то ви мрієте та очікуєте на "обручку" та "весілля". 

Тож висловлюйте свої почуття щиро та правильною українською! 
Автор: Марія Волошин