С Днем святой Варвары: красивые поздравления и открытки с именинами

Начался цикл зимних новогодне-рождественских праздников и чуть ли не каждый день мы поздравляем кого-то с Днем ангела. А 4 декабря самое время поздравить знакомых Варвар.

Рассказ о том, кто такая Святая Варвара, открытки и поздравления ко Дню ангела предлагает 24 Канал, ссылаясь на Pinterest.

Смотрите также "Дубленку" нам навязали: как же правильно называть верхнюю одежду из овчины

Что сказать для поздравления Варваре?

Святую Варвару чествуют 4 декабря. В православии и католицизме она почитается как великомученица. Ее атрибуты – меч, башня, корона, чаша, крест, пальмовая ветвь. А если у вас есть знакомые или родственницы с именем Варвара, то самое время поздравить их с Днем ангела.

Кто такая Варвара?

Одна из самых почитаемых христианских святых. Родилась в III веке в городе Гелиополе или Никомедии (территория современной Сирии или Турции). Была дочерью богатого язычника Диоскора, который пытался изолировать ее от мира, построив башню. Варвара, созерцая красоту мира, приняла христианство, что вызвало гнев отца. За веру в Христа ее подвергли пыткам и обезглавили около 306 года. Она является покровительницей артиллеристов, шахтеров, инженеров, а также защитницей от внезапной смерти.

***

Дорогая Варвара! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от невзгод. Желаю тебе света в сердце, радости в душе и силы преодолевать любые вызовы.

С Днем ангела Варвары / Pinterest

***

С Днем ангела, Варвара! Пусть святая великомученица станет твоей небесной покровительницей, даруя мудрость, веру и любовь. Пусть каждый день будет наполнен добром и теплом.

С Днем ангела Варвары / Pinterest

***

Дорогая Варвара! Твое имя звучит, как мелодия силы и красоты. В День ангела желаю тебе, чтобы небесная покровительница всегда оберегала твои шаги, дарила мудрость и вдохновение. Ты – человек светлый, который умеет дарить тепло и поддержку другим. Пусть твоя доброта возвращается сторицей, а жизнь расцветает счастьем и гармонией.

С Днем ангела Варвары / Pinterest

***

С праздником тебя, Варвара! Пусть твой ангел всегда ведет тебя дорогой света, а жизнь будет полна радости, любви и вдохновения.

С Днем ангела Варвары / Pinterest

***

Варвара, сегодня твой праздник - день, когда небеса особенно близки к тебе. Ты имеешь редкую силу сочетать нежность и решительность, красоту и глубину мысли. Желаю, чтобы твой ангел всегда держал тебя за руку, а каждый день был полон любви, радости и новых свершений.

С Днем ангела Варвары / Pinterest

***

Варвара, прими искренние пожелания добра и любви. Пусть твоя небесная покровительница всегда поддерживает тебя, а сердце будет полно веры и надежды.

С Днем ангела Варвары / Pinterest

***

Варвара, поздравляю тебя с праздником твоего ангела! Пусть он всегда будет твоим невидимым хранителем, подсказывает правильные решения и дарит спокойствие в сердце. Желаю тебе крепкого здоровья, искренних друзей, вдохновения для новых свершений и радости в каждом дне. Пусть жизнь будет щедрой на приятные сюрпризы, а судьба ведет только светлыми дорогами.

24 Канал поздравляет сегодняшних именинниц и желает всяческих благ барышням с именем ВАРВАРА!