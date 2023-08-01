В Украине изменили дату празднования Дня украинской письменности и языка
Источник:указ Президента Украины
В Украине сменили дату Дня украинской письменности и языка. Его больше не будут отмечать 9 ноября.
Соответствующий указ подписал глава украинского государства Владимир Зеленский. Теперь этот праздник будет приходиться на 27 октября.
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В Украине изменили дату Дня украинской письменности и языка
Изменения согласовали согласно новому юлианскому церковному календарю. Они вступили в силу 28 июля.Обратите внимание! Именно в День украинской письменности и языка украинский традиционно пишут Всеукраинский радиодиктант национального единства.
Изменились также и даты других праздников. В частности, День Украинского казачества теперь отметим 1 октября вместо 14, День крещения Киевской Руси-Украины – 15 июля, а не 28. Также День усыновления будет 17 сентября вместо 30 сентября, а День Украинской Государственности – 15 июля.
Раньше в ВТО заявляли: юлианский календарь воспринимают как связанный с русской церковной культурой. Поэтому стремление к сохранению и утверждению своей, украинской, духовной идентичности, защита от агрессии "русского мира" требовали решения ввести в употребление новый юлианский календарь.
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ПЦУ переходит на Новоюлианский календарь
- Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний ранее отмечал, что на новый календарь перейдут с 1 сентября 2023 года.
- К слову, Новоюлианским календарем пользуются православные церкви Европы – Константинопольская, Греческая, Румынская, Польская.