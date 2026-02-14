Поздравления с Днем святого Валентина: красивые картинки и теплые слова для влюбленных
День святого Валентина отмечают 14 февраля. В этот день следует не только обмениваться подарками, но и дарить тепло через слова и красивые картинки.
Поздравления с Днём влюблённых, ведь это такая прекрасная возможность ещё раз напомнить о своих чувствах и возвеличить их через стихи и прозу.
Какими словами поздравить на День святого Валентина?
День святого Валентина отмечают ежегодно 14 февраля. Это праздник любви и искренних чувств, который символизирует внимание, заботу и благодарность близким людям.
Его главная идея – напомнить, что любовь стоит беречь каждый день, а не только в праздничные моменты. Этот праздник не имеет возраста, как и чувства. Поэтому отправьте открытку любимому человеку, независимо от того, сколько вам лет и как давно вы вместе.
Исторически праздник связан с фигурой святого Валентина — христианского священника III века, который, по легенде, тайно венчал влюблённых, несмотря на запреты императора. Со временем его имя стало символом верности и жертвенной любви.
Сегодня День Валентина – один из самых романтичных праздников в мире. Его традиции включают дарение открыток-"валентинок", цветов, сладостей и тёплых слов, но самым важным остаётся не подарок, а искренность и эмоция, с которой он сделан.
***
Кохайтесь! Кохайте! Даруйте кохання!
І вдень і вночі усім серцем любіть!
І в День всіх закоханих моє вітання,
Нехай з найщирішим бажанням летить.
Открытка ко Дню Валентина / Pinterest
***
Як Валентин, як в добрій казці,
Подарує тобі щастя.
А Амурчик у намисті –
Принесе кохання чисте!
І від мене подарунок –
Найщиріший поцілунок!
Открытка ко Дню Валентина / Pinterest
***
День Валентина – лишь напоминание о том, что любовь стоит беречь каждый день. Пусть в твоей жизни всегда будет тот, кто держит твою руку и сердце, кто делает мир ярче лишь своим присутствием.
Открытка ко Дню Валентина / Pinterest
***
В этот день, когда сердца говорят громче слов, желаю тебе чувствовать любовь каждый день – во взгляде, что согревает, в прикосновении, что дарит спокойствие, в слове, что поддерживает. Пусть любовь будет твоим светом и силой.
Открытка ко Дню Валентина / Pinterest
***
Пусть твоя любовь расцветает, как самый большой сад, чтобы наполнять тебя только ароматами счастья, цветами любви и песней признаний в любви!
Открытка ко Дню Валентина / Pinterest
***
Хай із серця пісня лине
В День святого Валентина!
Хай кохання надихає,
В серці вогник не згасає.
Открытка ко Дню Валентина / Pinterest
***
З Днем святого Валентина!
Нехай у серці та душі
Горить вогонь кохання.
У день романтики та мрій
Здійсняться всі бажання!
Открытка ко Дню Валентина / Pinterest
***
Открытка ко Дню Валентина / Pinterest
Отправьте открытку, картинку, письмо к празднику, напишите поздравление собственноручно, удивите и порадуйте своих любимых поздравлениями! Любите и будьте любимыми!