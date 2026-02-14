Поздравления с Днём влюблённых, ведь это такая прекрасная возможность ещё раз напомнить о своих чувствах и возвеличить их через стихи и прозу.

Дивіться також День Святого Валентина чи День святого Валентина: як правильно писати назву свята

Какими словами поздравить на День святого Валентина?

День святого Валентина отмечают ежегодно 14 февраля. Это праздник любви и искренних чувств, который символизирует внимание, заботу и благодарность близким людям.

Его главная идея – напомнить, что любовь стоит беречь каждый день, а не только в праздничные моменты. Этот праздник не имеет возраста, как и чувства. Поэтому отправьте открытку любимому человеку, независимо от того, сколько вам лет и как давно вы вместе.

Исторически праздник связан с фигурой святого Валентина — христианского священника III века, который, по легенде, тайно венчал влюблённых, несмотря на запреты императора. Со временем его имя стало символом верности и жертвенной любви.

Сегодня День Валентина – один из самых романтичных праздников в мире. Его традиции включают дарение открыток-"валентинок", цветов, сладостей и тёплых слов, но самым важным остаётся не подарок, а искренность и эмоция, с которой он сделан.

***

Кохайтесь! Кохайте! Даруйте кохання!

І вдень і вночі усім серцем любіть!

І в День всіх закоханих моє вітання,

Нехай з найщирішим бажанням летить.

Открытка ко Дню Валентина / Pinterest

***

Як Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя.

А Амурчик у намисті –

Принесе кохання чисте!

І від мене подарунок –

Найщиріший поцілунок!

Открытка ко Дню Валентина / Pinterest

***

День Валентина – лишь напоминание о том, что любовь стоит беречь каждый день. Пусть в твоей жизни всегда будет тот, кто держит твою руку и сердце, кто делает мир ярче лишь своим присутствием.

Открытка ко Дню Валентина / Pinterest

***

В этот день, когда сердца говорят громче слов, желаю тебе чувствовать любовь каждый день – во взгляде, что согревает, в прикосновении, что дарит спокойствие, в слове, что поддерживает. Пусть любовь будет твоим светом и силой.

Открытка ко Дню Валентина / Pinterest

***

Пусть твоя любовь расцветает, как самый большой сад, чтобы наполнять тебя только ароматами счастья, цветами любви и песней признаний в любви!

Открытка ко Дню Валентина / Pinterest

***

Хай із серця пісня лине

В День святого Валентина!

Хай кохання надихає,

В серці вогник не згасає.

Открытка ко Дню Валентина / Pinterest

***

З Днем святого Валентина!

Нехай у серці та душі

Горить вогонь кохання.

У день романтики та мрій

Здійсняться всі бажання!

Открытка ко Дню Валентина / Pinterest

***

Открытка ко Дню Валентина / Pinterest

Отправьте открытку, картинку, письмо к празднику, напишите поздравление собственноручно, удивите и порадуйте своих любимых поздравлениями! Любите и будьте любимыми!