Спасибо Вам, Герои! Как правильно по-украински говорить о Дне защитников и защитниц
Украина будет впервые отмечать День защитников и защитниц в новую дату. Праздник в 2023 году приходится уже на 1 октября.
И в этот день, поздравляя наших Героев, стоит сделать это красивым украинским языком. И 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" вам в этом поможет.
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Как правильно говорить по-украински о Дне защитников и защитниц
В сорок четвертой подборке расскажем вам, как правильно и без суржика поздравить наших защитников и защитниц. При этом акцентируем, какие слова забыть и как их заменить вместо этого, рассказывая об этом празднике.
- защитнікі – захисники;
- празнік – свято;
- страна – країна, держава;
Так, и по случаю "свята (а не празніка)" (укр.) и в любой день года благодарите наших "захисників та захисниць (а не защитників)" (укр.) за мужество, подвиг, защиту нашей "країни (а не страни)" (укр.) от российского агрессора.
- защищають – захищають;
- Родіна – Батьківщина;
- незавісімость – незалежність;
Ведь именно благодаря этим бесстрашным воинам, "які ціною власного життя захищають (а не защищають) Батьківщину (а не Родіну)" (укр.), наше государство сохранило "незалежність (а не незавісімость)" (укр.).
- благодарні – вдячні;
- граждани – громадяни;
- жизнь – життя;
Поэтому будьте всегда "вдячні (а не благодарні)" (укр.) и словами, поступками и благотворительными взносами на армию благодарите тех, кто ежедневно рискует собственной жизнью (укр. "життям (а не жизню)") ради Украины и ее "громадян (а не граждан)" (укр.).
- погибли – загинули;
- остановитися – зупинитися;
- мінута – хвилина;
А 1 октября в 9 утра "на хвилину (а не на мінуту) зупиніться (а не остановіться)" (укр.), чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, "які загинули (а не погибли)" (укр.), защищая наше государство.