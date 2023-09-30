Дякуємо Вам, Герої! Як правильно українською говорити про День захисників і захисниць
Україна вперше відзначатиме День захисників і захисниць у нову дату. Свято у 2023 році припадає уже на 1 жовтня.
І у цей день, вітаючи наших Героїв, варто зробити це красивою українською мовою. І 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.
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Як правильно говорити українською про День захисників і захисниць
У сорок четвертій добірці розкажемо вам, як правильно і без суржику привітати наших захисників і захисниць. При цьому акцентуємо, які слова забути і як їх замінити натомість, розповідаючи про це свято.
- защитнікі – захисники;
- празнік – свято;
- страна – країна, держава;
Так, і з нагоди свята (а не празніка) і у будь-який день року дякуйте нашим захисникам та захисницям (а не защитникам) за мужність, подвиг, захист нашої країни (а не страни) від російського агресора.
- защищають – захищають;
- Родіна – Батьківщина;
- незавісімость – незалежність;
Адже саме завдяки цим безстрашним воїнам, які ціною власного життя захищають (а не защищають) Батьківщину (а не Родіну), наша держава зберегла незалежність (а не незавісімость).
- благодарні – вдячні;
- граждани – громадяни;
- жизнь – життя;
Тож будьте завжди вдячні (а не благодарні) і словами, учинками та благодійними внесками на військо дякуйте тим, хто щодня ризикує власним життям (а не жизню) заради України та її громадян (а не граждан).
- погибли – загинули;
- остановитися – зупинитися;
- мінута – хвилина;
А 1 жовтня о 9 ранку на хвилину (а не на мінуту) зупиніться (а не остановіться), щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули (а не погибли), захищаючи нашу державу.