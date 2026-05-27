Кто такие "дівер" и "зовиця": слова, которые путают даже родственники

У каждого из нас есть определенный круг родственников. Одни нам родные по крови, а другие – через брачные связи, и для каждого из семьи есть свое наименование, чтобы не путаться.

Какими родственниками, кому и по кому являются "дівер" и "зовиця", рассказываем со ссылкой на spadok.org.ua.

Кого следует называть "дівер" и "зовиця"?

Украинский язык имеет невероятно богатую семейную "систему". Когда-то наши предки очень четко различали всех родственников – и для каждого был отдельный термин. В украинском языке существовало более двух десятков отдельных названий родственников через брак. Не просто "брат мужа" или "сестра жены", а специальные слова.

Традиционно различают кровных родственников и родственников, которых приобретаем через брак. Когда-то родственные связи через брак были настолько важными, что для каждого родственника существовало отдельное название. И никто не говорил просто "родственник мужа/жены". И здесь названия приобретенных родственников следует четко различать, чтобы знать: это родственники по мужу или по жене.

В украинском есть загадочные для многих "дівер" і "зовиця". Эти слова звучат немного старинно, но они до сих пор живы и очень колоритные. А еще – имеют интересное происхождение.

Кто же такой "дівер"? Дівер – это брат мужа по отношению к жене. То есть если женщина выходит замуж, то брат ее мужа становится для нее дивером.

Например, в литературе встречаем:

Янка теж здивовано глянула на дівера й хмикнула в ніс. (Иван Билык).

Дівер був у вдови – брат покійного чоловіка, багатий. (Степан Васильченко).

Слово очень древнее и происходит еще из праславянского языка. Языковеды связывают его с древним корнем, который означал "мужчина из семьи мужчины". Подобные слова есть и в других славянских языках:

на польском – dziewierz ;

; на чешском – děver ;

; на сербском – девер.

То есть это слово буквально пережило сотни лет и почти не изменилось.

А кто такая "зовиця"? Зовиця – это сестра мужа по отношению к жене. То есть сестра вашего мужа для вас – золовка. Или можно встретить, что так называют еще жену вашего брата.

Оддай мене, моя мати, до білої хати, Де свекорко – як батенько, свекруха – як мати, Де зовиці – як сестриці. (Павел Чубинский).

Вона лягла на дощаному ліжку поруч із майбутніми своїми зовицями, що, по-дитячому розкинувши ручки, міцно спали, і сама поринула в міцний дівочий сон. (Семен Скляренко).

Это слово тоже очень старое. Оно происходит от праславянской основы, связанной со словом "своя", "своячка", то есть человек, который стал "своей" через брак.

Учтите, когда слышите слова "дівер" и "зовиця", знайте, что это родственники, которых приобретает женщина (жена) после брака – кровные родственники ее мужа.

Может показаться, что такие наименования остались больше в литературе, фольклоре, у старших поколений или в западных регионах Украины. Хотя на самом деле слышать их чаще, чем вы думаете, они абсолютно правильные и очень красивые.

Интересно! В народных песнях часто упоминаются девы и зовицы, особенно в свадебных обрядах. А слово "дивер" иногда встречается даже в древних юридических документах и летописях.

Поэтому слова "дівер" і "зовиця" – это маленькие языковые "сокровища", которые достались нам еще от праславянских времен. Они напоминают, насколько важными когда-то были родственные связи и как внимательно украинский язык умел их различать.