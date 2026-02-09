Блогерша сравнила диалекты Закарпатья и Николаевщины: некоторые слова невозможно угадать

Украинские диалекты – это изюминка нашего языка. Однако, привычные повседневные слова в разных диалектах могут отличаться от литературного и казаться непонятными.

Рассказываем о самых распространенных словах на диалектах Закарпатской и Николаевской областей из блога популяризатора закарпатского диалекта Креативной Жоны (Кристины Готры).

Вы понимаете эти диалектизмы Закарпатья и Николаевщины?

Блогер и популяризатор закарпатской "бисиды" Кристина Готра, предлагает сравнение ряда диалектов из разных уголков Украины. Это позволяет понять и услышать живой язык разных регионов страны. И, как ни странно, диалектизмы существенно отличаются от литературного языка и не всегда понятны в других областях.

В своем очередном видео, вместе с подругой, студенткой из Николаевщины, она предлагает подборку ежедневных слов, которые существенно различаются по звучанию:

Словарик девушек (далее М – Николаевщина, С – Закарпатье):

Гострий перець: З – попирь, М – пец.

Мити: З – харити, М – драяти.

Мабуть: З – майжень, М – походу.

Заклик іти: З – поть, М – гайда.

Пакет: З – міщук, М – пакетік.

Насміхатися: З – глумитися, М – чмирити

Гримати: З – дуркати, М – гупати.

Людина з задиркуватим носом, чи горделива: З – гоноровий, М – керпатий.

М'яке заперечення: З – богати того, М – та нє.

Потроху: З – помалє, М – по чуть-чуть.

Забруднити: З – замастити, М – запацькати.

Дрібні гроші: З – копійки, М – путок

Вот так могут отличаться бытовые слова в разных диалектах. Ранее 24 Канал, писал о сравнение слов из львовской гвары и закарпатской бисиды.

Как звучат диалекты: смотрите видео

Что характерно для диалектов Закарпатья и Николаевщины?

Украинский язык содержит 15 диалектов, сформировавшихся под влиянием особенностей исторического развития регионов и соседством с носителями других языков. Поэтому, разговорная речь может быть непонятной в других областях.

Закарпатский диалект сформировался под влиянием венгерского, словацкого, румынского и других языков. В фонетике сохранились архаичные звуки и специфическое произношение, например, "й" в позициях, где литературный язык имеет "и"). Имеет особые окончания в падежах, нестандартные формы глаголов. Кроме того, считается одним из самых сложных для понимания среди украинских диалектов

Николаевский диалект (юго-восточное наречие) формировался на степных землях под влиянием переселенцев из разных регионов Украины и соседних языков – русского, болгарского, греческого. В фонетике характерное "ґ" почти не употребляется, часто слышно оглушение согласных. Имеет немало своих юго-восточных диалектизмов. Для диалекта характерны упрощенные формы глаголов, иногда потеря окончаний во множественном числе. Однако, язык больше приближен к литературному, чем закарпатский, но имеет выразительный южный колорит.

Какой диалект ближе и понятнее вам?