В Украине изменили формы дипломов о высшем образовании
В нашем государстве несколько изменили формы дипломов о высшем образовании. На днях Министерство образования и науки согласовало новые редакции.
Речь идет о формах дипломов бакалавра, магистра, докторов философии и искусства, приложения к диплому европейского образца, а также академической справки. Об этом указано в приказе ведомства № 668.
Смотрите также "МОН наработает решение": Зеленский сделал заявление о повышении стипендий для студентов
Что изменилось?
Обновление произошло из-за необходимости синхронизации украинского образовательного пространства с требованиями Европейского пространства высшего образования. Также, чтобы соответствовать запросам глобального рынка труда.
Экспертная группа LIGA360 отмечает, что основным нововведением этих редакций документов является официальное отражение в дипломах статуса выпускников междисциплинарных образовательных программ.
В нашем государстве также ужесточили требования к документам иностранцев. Теперь обязательно указывают год поступления и название вуза, в который лицо поступило в начале обучения в Украине.
Приложение к диплому дополнили кодом карточки соискателя в ЕГЭБО. Это упрощает верификацию документа.
Обновленные формы документов будут применять с 1 сентября 2026 года.
Смотрите также МОН неожиданно изменило дату выборов ректора КНУ Шевченко
Надо ли педагогам обязательно знать английский?
- Кандидаты на отдельные госдолжности и должности в сфере образования, науки и ряде других сфер должны будут владеть английским языком на уровне не ниже B1.
Это один из шагов для выполнения Закона Украины "О применении английского языка в Украине".
Требования зависят от должности и уровня ответственности.
Если говорить о требованиях для сферы образования и науки, то для претендентов на должности руководителей государственных научных учреждений и руководителей вузов установили уровень не ниже B2.