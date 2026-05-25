В Украине изменили формы дипломов о высшем образовании

В нашем государстве несколько изменили формы дипломов о высшем образовании. На днях Министерство образования и науки согласовало новые редакции.

Речь идет о формах дипломов бакалавра, магистра, докторов философии и искусства, приложения к диплому европейского образца, а также академической справки. Об этом указано в приказе ведомства № 668.

Что изменилось?

Обновление произошло из-за необходимости синхронизации украинского образовательного пространства с требованиями Европейского пространства высшего образования. Также, чтобы соответствовать запросам глобального рынка труда.

Экспертная группа LIGA360 отмечает, что основным нововведением этих редакций документов является официальное отражение в дипломах статуса выпускников междисциплинарных образовательных программ.

В нашем государстве также ужесточили требования к документам иностранцев. Теперь обязательно указывают год поступления и название вуза, в который лицо поступило в начале обучения в Украине.

Приложение к диплому дополнили кодом карточки соискателя в ЕГЭБО. Это упрощает верификацию документа.

Обновленные формы документов будут применять с 1 сентября 2026 года.

