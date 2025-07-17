"Дистанционное обучение не отменят": Федоров объяснил ликвидацию приказа МОН

В Украине не отменят дистанционный формат обучения. Ликвидируют только приказ Министерства образования и науки Украины №1112.

Детали разъяснил в телеграме вице-премьер Михаил Федоров, информирует 24 Канал. Ведь многие украинцы уже взволновались, что приказ отменит в целом дистанционку в Украине.

На тему Приказ МОН о дистанционном обучении отменят, – Федоров

Отменят ли дистанционное обучение в Украине?

Чиновник напомнил, что анонсировал ликвидацию Приказа МОН № 1112 и рассказал, что вместе с депутатами будут искать пути, чтобы вернуть детей к безопасной оффлайн-учебе и преодолеть образовательные потери, вызванные COVID-19 и полномасштабной войной.

Дистанционное обучение не отменят. Безопасность детей – наш приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение остается элементом образовательного процесса. Качество дистанционки – приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только по гарантиям, что жизни детей ничего не угрожает,

– сообщил вице-премьер.

И объяснил детали этого документа. Общества, депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено Приказом. Именно из-за этих положений Приказ №1112 и отменят.

Мы строим подземные школы и современные укрытия, чтобы дети могли учиться офлайн безопасно при любых условиях,

– заметил Федоров.

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Что предусматривает Приказ МОН №1112?

Отметим, что этот приказ ограничивает право выбора учебного заведения. В частности, с 1 сентября 2025 года ученики-переселенцы должны учиться очно в школе по месту жительства.

Также документ ограничивает доступ к дистанционному образованию. Для дистанционных классов устанавливают требование по количеству учеников – не менее 20 детей. Такая норма противоречит действующему Закону "О полном общем среднем образовании", согласно которому в классе должно быть не менее пяти учеников.

Приказ также усложняет обучение в украинских школах детям с ВОТ. По предложению министерства, дети с ВОТ могут учиться дистанционно на педагогическом патронаже. Однако для этого их родители должны написать специальное заявление, предоставить в нем свои персональные данные и дать согласие на их обработку. А это опасно для украинцев с ВОТ, за которыми следят оккупанты.

Приказ угрожает и безопасности детей в прифронтовых зонах. В МОН акцентируют на возвращении детей за парты в тех учебных заведениях, где есть укрытие. Однако далеко не везде есть укрытия или они не соответствуют требованиям. И сама дорога в школу в регионах, которые постоянно под обстрелами, может быть опасной.