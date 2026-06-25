Лубинец призвал снизить проходной балл НМТ до 130: чем был обусловлен такой шаг

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Кабмину и Министерству образования и науки с предложениями изменить условия вступительной кампании 2026 года. Среди основных требований – — пересмотр минимального конкурсного балла НМТ в связи со сложными условиями, в которых выпускники сдают экзамен во время войны.

Дмитрий Лубинец считает, что система поступления в этом году требует изменений из-за проблем, с которыми сталкиваются участники Национального мультипредметного теста; по его словам, выпускники вынуждены сдавать экзамен во время воздушных тревог, в сложных технических условиях и с ограниченными возможностями для обжалования результатов. Об этом омбудсмен сообщил в своём посте в Facebook, он подчеркнул, что условия проведения НМТ должны учитывать реалии полномасштабной войны и гарантировать учащимся равные возможности.

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Лубинец рассказал о проблемах во время сдачи НМТ-2026

По словам Дмитрия Лубинеца, только в июне 2026 года в его офис поступило 21 обращение о возможных нарушениях во время проведения тестирования.

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Среди основных проблем он назвал длительные воздушные тревоги, необходимость пребывания в укрытиях, технические неисправности во время экзамена и ситуации, когда участники не могут полноценно воспользоваться правом на апелляцию из-за сомнительных или некорректных заданий.

В качестве примера омбудсмен привел случай в Одессе, где из-за воздушных тревог абитуриенты находились в экзаменационном центре более 13 часов.

Также Лубинец обратил внимание на ситуацию с укрытиями во временных экзаменационных центрах. По его словам, далеко не все пункты проведения НМТ расположены непосредственно в защитных сооружениях.

Наилучшая ситуация, по данным мониторинга, наблюдается в следующих регионах:

в Сумской и Харьковской областях 100% центров работают в укрытиях;

в Николаевской, Черниговской и Черкасской областях – около 90%;

в Киевской области – около 70%;

в Ровенской области – около 50%.

Какие изменения в НМТ предлагает внести омбудсмен

Помимо снижения минимального конкурсного балла для поступления, Дмитрий Лубинец предложил еще несколько изменений.

В частности, он призвал вернуть возможность обжалования некорректных тестовых заданий, а также обеспечить обнародование заданий и правильных ответов после завершения НМТ.

Еще одно требование касается детей, находящихся в местах лишения свободы. Омбудсмен заявил, что в настоящее время зафиксированы случаи, когда такие учащиеся не смогли пройти тестирование из-за проблем с организацией.

По его словам, речь идет как минимум о шести детях в СИЗО, которым не обеспечили возможность сдать НМТ. Всего в таких учреждениях находятся 152 ребенка, имеющих право на получение высшего образования.

Также Лубинец упомянул результаты мониторинговых проверок школ, которые проводила его команда в 2025 году. Они, по его словам, показали, что часть учебных заведений не имеет надлежащих укрытий или они не соответствуют требованиям безопасности: "Право на образование не может зависеть от технических сбоев или ненадлежащей организации. Государство должно адаптировать систему образования к условиям войны".