С Днем святой Анны: красивые поздравления и открытки к празднику

В декабре немало праздников, когда мы чуть ли не каждый день мы поздравляем кого-то с Днем ангела. И одной из самых почитаемых является Святая Анна. Поэтому поздравьте всех знакомых Анн и Аннушек с праздником.

Кто такая Святая Анна, а также открытки и поздравления ко Дню ангела предлагает 24 Канал, ссылаясь на Pinterest.

Как поздравить Анну с Днем ангела?

День святой Анны празднуют 9 декабря – в день Зачатия Пресвятой Богородицы праведной Анной. А если у вас есть знакомые или родственницы с именем Анна, то самое время поздравить их с Днем ангела.

***

Дорогая Анна!

В этот светлый день желаю тебе, чтобы благодать святой Анны всегда была рядом. Пусть в твоем сердце царит покой, в доме - любовь и уют, а жизнь щедро дарит радость и исполнение желаний. Пусть каждый день будет наполнен теплом, гармонией и Божьим благословением.

***

Анна, поздравляю тебя с праздником!

Пусть пример святой Анны вдохновляет тебя на добрые дела, дарит силу и мудрость во всех жизненных решениях. Желаю, чтобы твоя душа всегда сияла светом доброты, а рядом были люди, которые ценят и поддерживают тебя. Пусть твой ангел-хранитель бережет тебя от невзгод и ведет путем счастья.

Кто такая Святая Анна?

Анна жила в I веке до н.э., была женой праведного Иоакима. Долгое время супруги не имели детей, но их искренние молитвы были услышаны Богом. Ангел возвестил Анне и Иоакиму, что они станут родителями. Так родилась Мария – будущая Мать Иисуса Христа. Она считается покровительницей семьи, материнства, супружеского согласия и детей. Ее память чтят 9 декабря, в день Зачатия Пресвятой Богородицы праведной Анной.

***

С Днем святой Анны!

Пусть твоя жизнь будет полна милости и благодати, как и значение твоего имени. Желаю тебе крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и вдохновения. Пусть в твоем доме всегда царит мир, а сердце чувствует любовь и благодарность. Пусть Господь дарует тебе счастливые годы и осуществление самых заветных желаний.

***

Анна, с праздником тебя!

Святая Анна подарила миру Пресвятую Богородицу, а значит - надежду и спасение. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для веры, радости и теплых моментов. Пусть каждый день приносит новые возможности, искренние улыбки и светлые мысли. Будь счастливой и благословенной!

***

Анна, пусть твое имя, которое означает "благодать", всегда будет источником света и радости. Желаю тебе крепкого здоровья, искренних друзей рядом и гармонии в душе. Пусть каждый день приносит новые возможности и счастливые мгновения.

***

Дорогая Анна!

В этот праздничный день желаю тебе, чтобы жизнь была похожа на цветущий сад – полный красок, ароматов и тепла. Пусть в твоем сердце всегда живет вера, а в доме царит любовь и благополучие.

***

Анна, пусть твой день будет наполнен солнечными улыбками и теплыми словами. Пусть Господь благословит тебя щедрой судьбой, а ангел-хранитель всегда будет рядом. Желаю тебе мира, радости и вдохновения во всех начинаниях.

24 Канал поздравляет сегодняшних именинниц и желает всяческих успехов барышням с именем Анна!